На энергетическую независимость потратили $1 миллиард, но живем с дефицитом

«Слишком много внимания в последние годы было уделено независимости. Мы потратили $1 миллиард на это, но в итоге сегодня живем при дефиците электроэнергии», — заявил сегодня во время круглого стола заслуженный энергетик Кыргызстана Калый Рахимов.

По его словам, за последние 30 лет в системе энергетики почти не было развития. Построили только Ташкумырскую и Шамалдысайскую ГЭС, ввели по одному агрегату на Камбар-Ате-2 и ТЭЦ Бишкека. Но это продолжение той работы, которая велась еще в советское время.

«Серьезного роста не было. Если сравнить соседей, то в Узбекистане и Казахстане мощность энергосистемы увеличилась на 40-50 процентов. Нам надо обращать внимание на развитие, интегрироваться. Надо получать выгоды от объединенной энергосистемы. Соседи тоже в этом заинтересованы», — сказал Калый Рахимов.

«Сейчас, конечно, с повышением тарифов доходы повысятся. Но система такова, что делят все на семь компаний и раздают деньги. Если так будет и дальше, то никакого развития не будет. Я предложил развивать малую энергетику своими силами, а ответ получил, что денег нет. Легкий и удобный ответ. Хотя в энергетике миллиарды крутятся, но некому решить вопрос о выделении средств на строительство малых ГЭС», — заключил он.