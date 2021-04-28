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Экономика

На энергетическую независимость потратили $1 миллиард, но живем с дефицитом

«Слишком много внимания в последние годы было уделено независимости. Мы потратили $1 миллиард на это, но в итоге сегодня живем при дефиците электроэнергии», — заявил сегодня во время круглого стола заслуженный энергетик Кыргызстана Калый Рахимов.

По его словам, за последние 30 лет в системе энергетики почти не было развития. Построили только Ташкумырскую и Шамалдысайскую ГЭС, ввели по одному агрегату на Камбар-Ате-2 и ТЭЦ Бишкека. Но это продолжение той работы, которая велась еще в советское время.

«Серьезного роста не было. Если сравнить соседей, то в Узбекистане и Казахстане мощность энергосистемы увеличилась на 40-50 процентов. Нам надо обращать внимание на развитие, интегрироваться. Надо получать выгоды от объединенной энергосистемы. Соседи тоже в этом заинтересованы», — сказал Калый Рахимов.

«Сейчас, конечно, с повышением тарифов доходы повысятся. Но система такова, что делят все на семь компаний и раздают деньги. Если так будет и дальше, то никакого развития не будет. Я предложил развивать малую энергетику своими силами, а ответ получил, что денег нет. Легкий и удобный ответ. Хотя в энергетике миллиарды крутятся, но некому решить вопрос о выделении средств на строительство малых ГЭС», — заключил он.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/191794/
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