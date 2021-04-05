10:20
USD 84.80
EUR 99.91
RUB 1.11
Экономика

Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 5 апреля

Информация актуальна на момент публикации. В течение дня курсы валюты могут меняться.

Курсы указаны для наличного обмена валютой. Данные получены с сайтов коммерческих банков. В случае возникновения вопросов о представленных сведениях следует обращаться непосредственно в комбанки.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/188782/
просмотров: 80
Версия для печати
Материалы по теме
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 1 апреля
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 31 марта
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 30 марта
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 29 марта
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 26 марта
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 25 марта
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 24 марта
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 23 марта
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 19 марта
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 18 марта
Популярные новости
Продуктовая корзина Бишкека на&nbsp;3&nbsp;апреля. Сколько денег семья тратит на&nbsp;еду Продуктовая корзина Бишкека на 3 апреля. Сколько денег семья тратит на еду
Медленная вакцинация от&nbsp;COVID-19 задержит восстановление экономики Кыргызстана Медленная вакцинация от COVID-19 задержит восстановление экономики Кыргызстана
Цифра дня.&nbsp;21,7 миллиарда сомов налогов собрала ГНС за&nbsp;три месяца Цифра дня. 21,7 миллиарда сомов налогов собрала ГНС за три месяца
Бюджет семьи. Как его составить, чтобы не&nbsp;пришлось занимать деньги Бюджет семьи. Как его составить, чтобы не пришлось занимать деньги
Бизнес
Чем грозит стране рынок контрафактных сигарет? Экономический обзор Чем грозит стране рынок контрафактных сигарет? Экономический обзор
Gamma Knife Icon в&nbsp;лечении опухолей головного мозга Gamma Knife Icon в лечении опухолей головного мозга
&laquo;Наша крыша&nbsp;&mdash; закон&raquo;. В&nbsp;компании &laquo;Акчамат&raquo; опровергают информацию о&nbsp;нарушениях «Наша крыша — закон». В компании «Акчамат» опровергают информацию о нарушениях
Где смотреть лучшие матчи по&nbsp;футболу в&nbsp;прямом эфире? Где смотреть лучшие матчи по футболу в прямом эфире?
5 апреля, понедельник
10:18
Успей сказать спасибо. В Бишкеке стартовала ежегодная акция ко Дню Победы Успей сказать спасибо. В Бишкеке стартовала ежегодная а...
10:16
В Жогорку Кенеше объяснили, почему до сих пор не работает база законопроектов
10:13
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 5 апреля
10:10
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились три медработника
10:07
На покупку вакцины «Спутник V» выделили 215 миллионов сомов