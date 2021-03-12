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Экономика

Фискализация налогов сократила теневую экономику на 5 миллиардов сомов

После запуска компонентов по фискализации налоговых процедур сокращение объемов теневой экономики составило более 5 миллиардов сомов. Об этом сегодня во время круглого стола заявил заместитель председателя Государственной налоговой службы Кубаныч Шатемиров.

По его словам, запускаемые ГНС проекты по автоматизации и фискализации влияют на повышение эффективности налогового администрирования. Об этом говорят и данные по сбору налогов и платежей.

«2019 год прошел без сильных стрессов, тем не менее с момента запуска первых проектов по фискализации в июле 2020-го наблюдается стабильный прирост. Он оценивается в 2,8 миллиарда сомов. А ведь в прошлом году экономика была в сложной ситуации из-за пандемии коронавируса. За первые месяцы 2021-го перевыполнение по сравнению с прошлым годом составило около 2,3 миллиарда сомов», — рассказал Кубаныч Шатемиров.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/186215/
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