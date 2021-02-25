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Экономика

Упрощен ввоз медицинских томографов в страны ЕАЭС

Коллегия Евразийской экономической комиссии расширила перечень радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств гражданского назначения, при ввозе которых не требуется предъявление разрешительных документов. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.

В список добавлены магнитно-резонансные томографы и системы МРТ медицинского назначения. Кроме того, исключены конкретные цели применения радиоприемных средств, не содержащих радиоизлучающих устройств.

«Эксплуатация этих устройств не создает помех. Поэтому решение ЕЭК снимет излишние административные процедуры и сократит сроки таможенного декларирования, не нанося при этом вреда безопасности использования радиочастотного спектра», — отметил директор департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Ваагн Казарян.

Одобренные изменения, по его словам, окажут позитивное влияние на условия ведения предпринимательской деятельности на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также позволят ускорить поставки необходимой техники.

Решение вступит в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/184674/
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