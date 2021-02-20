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Экономика

Налоговая служба прорабатывает возможность оказания услуг на дому

Налоговая служба разрабатывает возможность оказания ряда налоговых услуг на дому для ЛОВЗ. Об этом сообщил заместитель председателя ГНС Искендер Асылкулов.

Речь идет о получении регистрации и доступа к личному кабинету. Представители ГНС также рассказали о таких налоговых инструментах, доступных для ЛОВЗ, как электронный патент и страховой полис, личный кабинет налогоплательщика, электронная налоговая отчетность и другое.

Исполнительный директор Палаты налоговых консультантов КР Мурат Исмаилов заявил, что их организация приняла решение о предоставлении для людей с ограниченными возможностями здоровья возможности обучения (по одному месту в каждой учебной группе) и консультаций на бесплатной основе. Порядок записи на предоставляемое обучение и консультации будет согласован с организациями, в которых состоят эти лица.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/184136/
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