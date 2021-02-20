Налоговая служба прорабатывает возможность оказания услуг на дому

Налоговая служба разрабатывает возможность оказания ряда налоговых услуг на дому для ЛОВЗ. Об этом сообщил заместитель председателя ГНС Искендер Асылкулов.

Речь идет о получении регистрации и доступа к личному кабинету. Представители ГНС также рассказали о таких налоговых инструментах, доступных для ЛОВЗ, как электронный патент и страховой полис, личный кабинет налогоплательщика, электронная налоговая отчетность и другое.

Исполнительный директор Палаты налоговых консультантов КР Мурат Исмаилов заявил, что их организация приняла решение о предоставлении для людей с ограниченными возможностями здоровья возможности обучения (по одному месту в каждой учебной группе) и консультаций на бесплатной основе. Порядок записи на предоставляемое обучение и консультации будет согласован с организациями, в которых состоят эти лица.