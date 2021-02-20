Финансовая свобода. Как приучить себя экономить даже в кризисных условиях

Коронавирус больно ударил по кыргызстанцам. Уровень доходов снизился, а потому многие задумались об экономии. А введенный весной карантин остро обнажил вопрос отсутствия у людей сбережений. А это очень важно, чтобы оставаться на плаву даже в кризис.

Гуру финансов как мантру повторяют главное правило финансовой свободы: откладывать часть доходов.

Так формируется «подушка безопасности». Но как ее создать в условиях кризиса, растущих цен и маленькой зарплаты? Экономисты говорят, что эти сложности — не повод для отказа от финансовой независимости. И дают несколько простых советов, которые помогут сделать первый шаг.

Зачем нужно копить

Как ни странно это звучит, но именно нехватка средств должна стимулировать создание сбережений. Поймите, жизнь — штука непредсказуемая. Наши бабушки и дедушки правы, говоря о необходимости сохранения средств «на черный день». Уж кто-кто, а они точно знают, как можно сэкономить и скопить денег.

У каждого человека, каждой семьи должна быть финансовая «подушка безопасности». Это только не первый взгляд кажется, что всегда можно перезанять у друзей или родственников, взять на работе аванс или кредит в банке, чтобы покрыть непредвиденные расходы.

Пандемия коронавируса показала, что могут быть ситуации, когда не поможет никто.

В таких случаях «подушка безопасности» сделает вас хозяином своей жизни. Вам не придется брать кредит под бешеные проценты, устраиваться на ненавистную работу. Ведь благодаря ей создан финансовый запас на несколько месяцев. И можно спокойно решить неожиданные проблемы.

Помните, что тратить все, что зарабатываете, — не самая лучшая затея. Если научитесь копить, то даже самые смелые «хотелки» станут вполне реализуемыми.

Сбережения для богатых?

Самый большой тормоз для появления сбережений — наши неверные установки. Именно они мешают сосредоточиться на главном.

Самое большое заблуждение, что личные сбережения могут позволить себе только богатые люди.

Принято считать, что у них есть с чего откладывать. А вот среднестатистическому кыргызстанцу с мизерной зарплатой это недоступно. И будете неправы. На самом деле откладывать можно не только с большой зарплаты, но и со скромной.

Надо избавиться от неправильных установок, которые гласят, что деньги — это зло. Нам часто внушают, что алчность, корысть, жадность — плохо. Все не так просто и однозначно. Деньги, богатство, финансовая грамотность и независимость — это не то, чего нужно избегать или считать чем-то негативным. Наоборот, к этому надо стремиться, прививать себе и окружающим культуру сбережений и инвестиций.

Многие из тех, кто даже не пытался экономить, с ходу скажут, что у них ничего не получится: «Это невозможно! С чего откладывать-то? И так денег не хватает!». Это вторая ошибка.

Именно она перекрывает возможность делать накопления, а не дефицит средств. Пока вы не наладите отношения с деньгами, не смените неверные установки на рабочие в своей голове, никакие советы не помогут.

Как правильно копить

Итак, вы твердо решили экономить и создавать запас «на черный день». Для начала научитесь жить по средствам. Да-да, у вас вряд ли получится делать сбережения, если вы постоянно кому-то должны. «Мне не хватает денег» — это не уважительная причина для того, чтобы вытаскивать деньги из заначки. Ищите выход из ситуаций.

Еще лучше — проанализируйте свой бюджет, чтобы понять, куда утекают ваши кровные. Думаете, все держите под контролем? Попробуйте записывать все, даже самые мелкие расходы. В конце месяца проанализируйте эти данные. Поверьте, узнаете много нового, а заодно и резервы для сбережений найдутся.

Не спешите сразу откладывать ползарплаты. Вряд ли это сработает. Тогда как определиться, какую сумму откладывать? Как сделать так, чтобы желание накопить не посадило всю семью на хлеб и воду? Есть «правило 10 процентов». Начните каждый месяц откладывать десятую часть зарплаты.

Не тратьте их ни при каких условиях! Отложили и забыли, как будто и не было.

Первые накопления необязательно должны быть большими. Это может быть всего 100 сомов. Думаете, мало? Сегодня да, но за год вы скопите 1,2 тысячи сомов. Если будете откладывать по 1 тысяче сомов, то через год в копилке будет 12 тысяч сомов. Не останавливайте процесс откладывания 10 процентов. Если вы начнете делать это сегодня и будете придерживаться правила в любой ситуации, то вскоре получите определенную «подушку безопасности».

Есть и другой вариант. Определить сумму, которую вы будете откладывать каждый месяц, независимо от ситуации. В таком подходе есть плюсы и минусы, но он вполне может сработать, если нужно скопить денег на что-то важное за короткий срок. Можно сочетать оба варианта.

Помните — нужно сначала откладывать деньги, а потом тратить оставшиеся.

Ни в коем случае в обратном порядке. Ведь может оказаться, что после всех расходов и откладывать-то особо нечего. Получили зарплату? Уберите сразу 10 процентов и все расходы планируйте из оставшейся суммы. Да, возможно, первое время будет тяжко. Но оно того стоит. Научившись откладывать, вы сможете потом приумножать свой доход.

Сколько денег надо «на черный день»

Важно понимать не только, сколько денег откладывать, но и сколько надо собрать на непредвиденный случай. Конечно, всего предугадать невозможно, но подсчитать необходимый размер «подушки безопасности» можно.

Здесь вам придется вернуться к доходам и расходам. Нужно точно подсчитать все ваши расходы. Именно эта сумма будет основой для «подушки безопасности».

Она должна покрывать минимум три (!) месяца ваших трат. Еще лучше, если ее хватит на полгода или даже год.

Например, при ежемесячном расходе в 10 тысяч сомов вам нужно сформировать копилку из 30 тысяч сомов. Да, много, да, копить надо долго.

Как не потратить заначку?

Приучить себя к финансовой дисциплине сложно. В первые месяцы возможны срывы, когда вместо сохранения нужной суммы вы снова и снова будете спускать все в ноль. Иногда недостаточно волевого решения начать откладывать 10 процентов от доходов.

Используйте особенности психологии. Например, мелочь, сдача зачастую не кажутся чем-то важным. Каждый вечер скидывайте дома в копилку почти всю мелочь, которая есть в карманах. Только копилка должна быть такая, чтобы ее нельзя было открыть, не разбив.

Получаете деньги на карту? Можно настроить в мобильном банкинге автоплатежи на другой счет так, чтобы со всех поступлений (аванс, зарплата, премия) на него сразу после поступления автоматически отправлялись те самые 10 процентов. Проще говоря, на руки вы будете получать деньги уже без этой суммы. Можно самостоятельно перечислять деньги на другую карту, но не открывать на ней мобильный банкинг, не настраивать возможность онлайн-покупок. Карту оставляйте дома, чтобы не было соблазна обналичить.

Для эффективного накопления необходимо затруднить самому себе доступ к заначке.

Когда накопите крупную сумму, можно положить ее на депозит с крайне сложными условиями снятия средств. Это будет останавливать вас каждый раз, когда захочется потратить заначку на очередную «хотелку». К тому же благодаря депозиту ваши накопления, пусть и немного, но вырастут.

Самый крайний вариант на первое время — отдавать деньги на хранение родственнику или другу, которому доверяете. Это должен быть человек, который точно вернет вашу «подушку безопасности» только в крайней ситуации.

За то время, пока вы будете формировать запас «на черный день», у вас установится привычка делать сбережения. Она поможет стать богаче, открыть свой бизнес или просто получать пассивный доход от грамотного вложения средств.