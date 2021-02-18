Для экспорта товаров в ЕАЭС должны использовать электронные счета-фактуры

Экспортеры должны использовать электронные счета-фактуры для беспрепятственного ввоза товаров в страны — участницы ЕАЭС. Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

Сейчас проводится пилотный проект по мониторингу товаров и автомобилей, перемещаемых из Кыргызстана в Казахстан и Россию и обратно. Он уже выявил нарушения со стороны отдельных кыргызстанских экспортеров. В частности, многие из них не оформляют электронные счета-фактуры в нарушение налогового законодательства КР, хотя обязаны это делать с 1 июля 2020 года. Установлены факты отправки товаров в адрес фиктивных резидентов РК, отклонения от маршрута следования и срыва навигационных пломб.

«При подобных нарушениях экспортеры попадают в список рисковых автотранспортных средств, в отношении которых будут проводиться дополнительные виды контроля на пунктах пропуска на кыргызско-казахской границе и по пути следования», — предупредили в ГНС.

Напомним, что пилотный проект продлится до 10 марта 2021-го. В этот период при перевозке товаров из Кыргызстана в Казахстан и Россию и обратно на грузовой отсек навешивается навигационная пломба. Процедуру пломбирования осуществляют сотрудники комитета государственных доходов Министерства финансов Казахстана. В рамках участия в пилотном проекте в отношении грузовых автотранспортных средств, следующих с навигационными пломбами, на пунктах пропуска и в специально отведенных местах («Барыс» и другие), а также по пути следования дополнительные виды контроля не проводятся.