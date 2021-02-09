Госдолг Кыргызстана. На каждого жителя приходится по $746,8

По итогам декабря на каждого кыргызстанца приходится по $746,8 государственного долга. За месяц бремя выросло на $6,3.

По данным Министерства финансов, на 31 декабря 2020 года государственный долг (внешний + внутренний) составил $4 миллиарда 928,67 миллиона (407 миллиардов 353,36 миллиона сомов). В том числе $4 миллиарда 220,31 миллиона (348 миллиардов 807,69 миллиона сомов) — внешний, а $708,36 миллиона (58 миллиардов 545,66 миллиона сомов) — внутренний.

По итогам декабря госдолг составил 68,08 процента ВВП.

За месяц государственный долг страны вырос на $41,24 миллиона. Внешний долг при этом вырос на $1,93 миллиона, а внутренний — на $39,28 миллиона.

Больше всего республика должна многосторонних льготных кредитов — $1 миллиард 915,93 миллиона (45,4 процента внешнего долга) и Экспортно-импортному банку Китая — $1 миллиард 766 миллионов (41,8 процента внешнего долга КР).