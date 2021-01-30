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Экономика

Нацбанк провел первую в 2021 году интервенцию для поддержки сома

Накануне Национальный банк впервые вышел на валютный рынок с интервенцией для поддержки сома. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

Было продано $9 миллионов 650 тысяч с расчетами на дату совершения сделки и $36 миллионов 50 тысяч с расчетами, отличными от даты сделки.

Отметим, что проведенная интервенция результатов пока не дала. Доллар по-прежнему остается на высоких позициях. Сегодня его покупают по 84,7-84,8 сома, а продают — по 84,9-84,95 сома. Официальный курс составляет 84,8 сома.

В прошлом году Национальный банк провел 29 интервенций, продав $467 миллионов 150 тысяч.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/181739/
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