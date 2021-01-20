11:26
USD 84.80
EUR 102.68
RUB 1.15
Экономика

Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 20 января

Информация актуальна на момент публикации. В течение дня курсы валюты могут меняться.

Курсы указаны для наличного обмена валютой. Данные получены с сайтов коммерческих банков. В случае возникновения вопросов о представленных сведениях следует обращаться непосредственно в комбанки.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/180547/
просмотров: 466
Версия для печати
Материалы по теме
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 19 января
Доллар в Кыргызстане вновь приблизился к отметке в 85 сомов
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 18 января
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 15 января
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 14 января
Валютные скачки. Как будет меняться курс доллара в 2021 году
Курс доллара в Кыргызстане превысил 84 сома
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 13 января
Доллар в Кыргызстане вновь приблизился к отметке в 84 сома
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 12 января
Популярные новости
Доллар в&nbsp;Кыргызстане вновь приблизился к&nbsp;отметке в&nbsp;85&nbsp;сомов Доллар в Кыргызстане вновь приблизился к отметке в 85 сомов
В&nbsp;Кыргызстане стартовала кампания по&nbsp;приему Единой налоговой декларации В Кыргызстане стартовала кампания по приему Единой налоговой декларации
Правительству предлагают провести переговоры, чтобы продлить работу Кумтора Правительству предлагают провести переговоры, чтобы продлить работу Кумтора
Продуктовая корзина Бишкека на&nbsp;16&nbsp;января. Сколько денег семья тратит на&nbsp;еду Продуктовая корзина Бишкека на 16 января. Сколько денег семья тратит на еду
Бизнес
Как в&nbsp;криминальном фильме 90-х. Владелец сети &laquo;Спекулянт&raquo; заявляет о&nbsp;рейдерстве Как в криминальном фильме 90-х. Владелец сети «Спекулянт» заявляет о рейдерстве
Подали газ в&nbsp;жилмассиве &laquo;Чон-Арык&raquo;. Жильцы делятся впечатлениями Подали газ в жилмассиве «Чон-Арык». Жильцы делятся впечатлениями
MegaCom дарит скидку в&nbsp;39&nbsp;сомов на&nbsp;поездку в&nbsp;комфортабельном MegaTaxi! MegaCom дарит скидку в 39 сомов на поездку в комфортабельном MegaTaxi!
Ожидайте большего! Откройте новейшие технологии со&nbsp;смартфонами TECNO Ожидайте большего! Откройте новейшие технологии со смартфонами TECNO
20 января, среда
11:20
Родители детей с ОВЗ получают пособие в два раза меньше приемных Родители детей с ОВЗ получают пособие в два раза меньше...
11:11
Выборы президента и референдум. В ЦИК спорят о пересчете голосов
11:10
COVID-19 в мире. Заразились более 96,1 миллиона, умерли более 2 миллионов
11:00
Как в криминальном фильме 90-х. Владелец сети «Спекулянт» заявляет о рейдерстве
10:55
Депутат парламента недоволен реформой Минздрава