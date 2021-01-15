Кыялбек Мукашев: Риска дефолта в Кыргызстане нет

«На сегодня у нас нет риска дефолта», — заявил на пресс-конференции министр финансов Кыялбек Мукашев.

По его словам, когда принимался бюджет 2021 года, были предусмотрены внутренние источники для финансирования обязательных расходов. Речь идет о выплате стипендий, пенсий, зарплат, обслуживании госдолга.

«Сейчас многие переживают, что у Соцфонда не хватит средств для выплаты пенсий. Отмечу, что законодательство позволяет при нехватке средств у Соцфонда помочь из бюджетных денег», — отметил Кыялбек Мукашев.