Валютные скачки. Как будет меняться курс доллара в 2021 году

Сейчас экономисты и аналитики не делают долгосрочных прогнозов. В условиях непрекращающейся пандемии коронавируса сложно предположить, как будет развиваться ситуация на следующей неделе, не говоря о ближайших месяцах. Но одно ясно: специалисты не ждут ослабления доллара как в мире, так и в Кыргызстане.

24.kg собрало мнения отечественных, российских и иностранных аналитиков о том, каким будет курс «американца» в этом году.

Курс будет прежним. Но это неточно

«По нашим оценкам, котировки валютного курса в среднем по 2021 году составят около 83 сомов за доллар США», — уверена старший аналитик Центра странового анализа Евразийского банка развития Айгуль Бердигулова.

Экономисты банка отметили, что сейчас сом недооценен по отношению к валютам стран — основных торговых партнеров, в том числе к доллару США. Они ожидают, что коррекция курса в условиях нормализации эпидемиологической и геополитической обстановки в мире произойдет до середины 2022 года. В номинальном выражении сом продолжит ослабляться умеренными темпами.

«Ключевым предположением для прогноза является постепенная нормализация экономической активности на фоне ослабления пандемии. Мы полагаем, что Национальный банк будет придерживаться текущей валютной политики в среднесрочном периоде», — подчеркнула Айгуль Бердигулова.

ЕАБР ожидает, что курс доллара США к сому в 2021-м составит 83,2 сома.

Но в банке отметили, что ситуация может ухудшиться. Ведь риски у экономики Кыргызстана довольно серьезные. Существенное негативное воздействие на нее может оказать возможное ужесточение антироссийских санкций. Их негативное влияние в первую очередь выразится в повышении волатильности сома по отношению к доллару США.

Что скажет Нацбанк

В Национальном банке Кыргызстана отметили, что в 2020 году обменный курс доллара США к сому зависел от экономических шоков, вызванных пандемией COVID-19, волатильности мировых финансовых и сырьевых рынков и валютных рынков стран — торговых партнеров Кыргызстана.

Резкие колебания обменного курса сглаживались интервенциями Национального банка.

В 2020 году официальный обменный курс доллара США к сому вырос на 18,9 процента — с 69,5117 до 82,6498 сома за $1. На 2021 год Нацбанк прогнозов не дает. В стране действует режим плавающего обменного курса. Динамика курса определяется через рыночные механизмы, поэтому он может и вырасти, и снизиться.

Динамика курса зависит от спроса и предложения иностранной валюты на тот или иной момент времени. Нацбанк Национальный банк

«Она складывается на фоне внешних и внутренних факторов, таких как ситуация на международных сырьевых и валютных рынках, общемировая тенденция ослабления/укрепления доллара США, ситуация с распространением/ослаблением эпидемиологической ситуации в мире, связанной с коронавирусом, ослабление/укрепление национальных валют стран — основных торговых партнеров Кыргызстана. Она зависит и от показателей платежного баланса страны в части экспортно-импортных операций, ожидания населения относительно перспектив национальной валюты, увеличения/уменьшения притока иностранной валюты в страну от инвесторов, мигрантов, влияния сезонных факторов», — заключили в Нацбанке.

Что говорят о рубле

Власти Кыргызстана чаще всего говорят, что на курс доллара в нашей республике ситуация у соседей не влияет. Но реальность другая. Если валюты наших основных торговых партнеров лихорадит, то рассчитывать на стабильный сом не приходится. Влияют и объемы денежных переводов от трудовых мигрантов.

В 2021 году соотношение рубля и тенге к доллару будет влиять и на сом.

Руководитель Центра макроэкономических исследований НИФИ Минфина России Самвел Лазарян в интервью газете «Коммерсант» отметил, что на динамику курса рубля к доллару окажет влияние развитие пандемии. Неопределенности добавляют приход новой американской администрации и возможное ужесточение санкций.

«В среднем по году мы ориентируемся на уровень 75–77 рублей за доллар. При негативном развитии событий рубль будет слабее — 80–82 рубля за доллар», — уверен Самвел Лазарян.

С ним согласен и профессор Высшей школы экономики Евгений Коган. Он подчеркнул, что улучшение внешнеэкономической конъюнктуры, возможно, укрепит рубль до 71–73 рублей. Но это возможно только при отсутствии антироссийской санкционной политики.

«Я жду усиления ограничений плюс наша политика изоляционизма повлечет ослабление до 79–80 рублей. Тем не менее в течение года возможно временное укрепление до уровня 67–69 рублей», — заключил эксперт.

Как поведет себя тенге

В 2021 году тенге по отношению к доллару будет слабеть. Такого мнения придерживаются Ассоциация финансистов Казахстана (АФК) и Евразийский банк развития (ЕАБР).

Согласно прогнозу АФК, к концу 2021 года доллар будет стоить 445,6 тенге.

В макроэкономическом прогнозе Евразийского банка развития на 2021 год говорится, что в номинальном выражении тенге продолжит слабеть умеренно (около 1–2 процентов в год) главным образом из-за более высокой инфляции в республике по сравнению со странами — торговыми партнерами. Из расчетов ЕАБР следует, что в среднем в 2021 году стоимость доллара составит 423,8 тенге.

Валютный стратег из Brown Brothers Harriman Вин Тон считает, что доллар останется слабым в первом квартале 2021 года. Его курс по итогам года будет зависеть от способности властей США контролировать распространение коронавируса.