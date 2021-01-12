12:11
USD 83.19
EUR 101.39
RUB 1.12
Экономика
Сюжет: Загрязнение воздуха в Бишкеке

Введение техрегламента по топливу не скажется на стоимости ГСМ

Введение техрегламента по топливу не приведет к повышению цены на него. Об этом на пресс-конференции сообщил исполнительный директор Ассоциации нефтетрейдеров Канат Эшатов.

Он напомнил, что недавно в Минэкономики заявили, что если техрегламент вступит в силу, то цены на топливо повысятся от 7 до 15 сомов. «Это заявление некорректно. Как может регламент вступить в силу, если он уже действует с 12 августа 2019 года, а топливо экологического класса продается в Кыргызстане с 2015-го», — сказал он.

Читайте по теме
Загрязнение воздуха. Правительству важнее убыточные НПЗ, а не экология

Канат Эшатов добавил, что, несмотря на то что действует запрет на ввоз топлива класса К2, К3 и внеклассового, ГКПЭН ежегодно подписывает с Россией индикативный баланс по беспошлинному ввозу ГСМ, где указано, что возможно ввозить в страну топливо К3 и ниже. В том числе и на текущий год.

«Также заявлялось, что автомобильный парк в Кыргызстане устарел и старым машинам не подходят экологические классы, что выбросы не уменьшатся. Но это неверно. Класс определяет содержание в топливе серы. И можно сжигать его в любом двигателе, больше количества серы, содержащегося в топливе, он не выкинет», — отметил он.

Напомним, что технический регламент Таможенного союза «О требованиях к автомобильному бензину, дизельному и судовому, а также топливу для реактивных двигателей и мазуту» (ТР ТС 013/2011) на территории Кыргызстана вступил в силу с 12 августа 2019 года. Но коллегией ЕЭК устанавливается порядок применения каждого технического регламента, то есть определенный переходный период. Кыргызстан сразу взял отсрочку до 12 августа 2021-го.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/179654/
просмотров: 230
Версия для печати
Материалы по теме
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Переход на экологичное топливо снизит уровень
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень снова понизился во всех районах
Загрязнение воздуха. Столица снова в пятерке самых грязных
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень значительно понизился во всех районах
Загрязнение воздуха в Бишкеке. К вечеру уровень поднялся во всех районах
Загрязнение воздуха в Бишкеке. С потеплением уровень понизился во всех районах
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Столица снова на первом месте в мировом рейтинге
В «Электрических станциях» уверены: ТЭЦ не является причиной смога в Бишкеке
Загрязнение воздуха. При мэрии Бишкека создан экосовет
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Столица на втором месте в мировом рейтинге
Популярные новости
Короткая дорога из&nbsp;Алматы на&nbsp;Иссык-Куль может принести&nbsp;КР до&nbsp;$439 миллионов Короткая дорога из Алматы на Иссык-Куль может принести КР до $439 миллионов
Продуктовая корзина Бишкека на&nbsp;9&nbsp;января. Сколько денег семья тратит на&nbsp;еду Продуктовая корзина Бишкека на 9 января. Сколько денег семья тратит на еду
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;11&nbsp;января Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 11 января
На&nbsp;1&nbsp;января на&nbsp;счет для погашения госдолга поступило более 1&nbsp;миллиона сомов На 1 января на счет для погашения госдолга поступило более 1 миллиона сомов
Бизнес
ОАО &laquo;Халык банк Кыргызстан&raquo; объявляет тендер по&nbsp;выбору страховой компании ОАО «Халык банк Кыргызстан» объявляет тендер по выбору страховой компании
Нельзя пренебрегать здоровьем. Будьте бдительны! Нельзя пренебрегать здоровьем. Будьте бдительны!
В&nbsp;новый год с&nbsp;Globus! В новый год с Globus!
Больше охват, выше скорость: 4G&nbsp;LTE-сеть O! улучшена в&nbsp;160+ населенных пунктах Больше охват, выше скорость: 4G LTE-сеть O! улучшена в 160+ населенных пунктах
12 января, вторник
12:04
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Переход на экологичное топливо снизит уровень Загрязнение воздуха в Бишкеке. Переход на экологичное т...
12:00
Кадры Садыра Жапарова. Соратники, земляки и друзья
11:48
В мире COVID-19 заразились свыше 90,8 миллиона, умерли более 1,9 миллиона
11:46
Введение техрегламента по топливу не скажется на стоимости ГСМ
11:40
В КР коронавирусом болеют 2 тысячи 11 человек, 291 — в тяжелом состоянии