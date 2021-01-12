Введение техрегламента по топливу не скажется на стоимости ГСМ

Введение техрегламента по топливу не приведет к повышению цены на него. Об этом на пресс-конференции сообщил исполнительный директор Ассоциации нефтетрейдеров Канат Эшатов.

Он напомнил, что недавно в Минэкономики заявили, что если техрегламент вступит в силу, то цены на топливо повысятся от 7 до 15 сомов. «Это заявление некорректно. Как может регламент вступить в силу, если он уже действует с 12 августа 2019 года, а топливо экологического класса продается в Кыргызстане с 2015-го», — сказал он.

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Канат Эшатов добавил, что, несмотря на то что действует запрет на ввоз топлива класса К2, К3 и внеклассового, ГКПЭН ежегодно подписывает с Россией индикативный баланс по беспошлинному ввозу ГСМ, где указано, что возможно ввозить в страну топливо К3 и ниже. В том числе и на текущий год.

«Также заявлялось, что автомобильный парк в Кыргызстане устарел и старым машинам не подходят экологические классы, что выбросы не уменьшатся. Но это неверно. Класс определяет содержание в топливе серы. И можно сжигать его в любом двигателе, больше количества серы, содержащегося в топливе, он не выкинет», — отметил он.

Напомним, что технический регламент Таможенного союза «О требованиях к автомобильному бензину, дизельному и судовому, а также топливу для реактивных двигателей и мазуту» (ТР ТС 013/2011) на территории Кыргызстана вступил в силу с 12 августа 2019 года. Но коллегией ЕЭК устанавливается порядок применения каждого технического регламента, то есть определенный переходный период. Кыргызстан сразу взял отсрочку до 12 августа 2021-го.