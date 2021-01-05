В Кыргызстане наконец запущена система «Сводный пост» на пунктах учета товаров

Государственная налоговая служба с 1 января 2021 года начала использовать автоматизированную информационную систему «Сводный пост» при учете товаров, ввозимых на территорию Кыргызстана из стран — участниц ЕАЭС. Об этом сообщили в пресс-службе ГНС.

Система работает на пунктах учета товаров близ контрольно-пропускных пунктов, расположенных на кыргызско-казахской государственной границе. Теперь импортеры, осуществляющие ввоз товаров на территорию КР из государств — членов ЕАЭС, должны оформлять электронные сопроводительные накладные в информационной системе «Сводный пост» или через сервис import.salyk.kg.

«Система «Сводный пост» является одним из компонентов проекта фискализации налоговых процедур «СМАРТ Салым» и создается с целью автоматизации процедур учета товаров в рамках торговли со странами — участницами ЕАЭС, а также борьбы с незаконным перемещением товаров», — говорится в сообщении.

Применение автоматизированной системы ускорит процесс учета товаров и транспортных средств на внутренних границах, повысит качество и обеспечит обмен данными между заинтересованными государственными органами.

Напомним, что конфликтом сразу нескольких ведомств закончилась попытка внедрения пилотной системы «Сводный пост» в ноябре 2020-го. Поездка и. о. премьера Артема Новикова на КПП «Чалдовар» наделала много шума. Он раскритиковал чиновников за провал запуска системы. Пограничная и Налоговая службы публично высказали свою версию того, почему на посту не было видеокамер. В итоге ряд чиновников получил выговоры, а и. о. главы кабмина пообещал, что система все-таки заработает, и отметил, что «Сводный пост» нужен именно Налоговой службе.