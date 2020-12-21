На российском сайте продают лицензию на месторождение из Кыргызстана

На российском сервисе объявлений Avito выставлена на продажу доля в лицензии на поисково-разведочные работы на месторождении Мазар-Ашу из Кыргызстана.

«Продается доля 25 процентов в инвестиционном договоре на проведение поисково-разведочных работ. Киргизия, Чонкаиндинская площадь, месторождение Мазар-Ашу. Срок пользования недрами составляет: на поисково-оценочные работы — 5 лет, разведка и промышленная разработка — 10 лет», — говорится в сообщении.

Фото из интернета. На продажу выставлена доля в лицензии на месторождение

Площадь участка составляет 61,8 тысячи гектаров. Предварительно измеренная добыча — 700 миллионов тонн руды с содержанием золота 0,64 г/т. Прогнозируемый запас условного золота — 180 тонн.

Будущих покупателей уверяют, что рыночная стоимость доли 25 процентов составляет 447 миллионов рублей и подтверждена отчетом независимой оценки.

Автор отмечает, что возможна как продажа части доли в 0,5 процента за 1 миллион рублей, так и покупка всей доли за 100 миллионов рублей.

«Возможная доходность инвестора — от 100 до 500 процентов после оформления лицензии на добычу в течение 2021 года. Документы, подтверждающие разработку месторождения, отправлю после письменного запроса», — заключает продавец.