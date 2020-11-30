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Экономика

Нацбанк выпускает в обращение две новые коллекционные монеты

С 1 декабря 2020 года Национальный банк вводит в обращение серебряную и медно-никелевую коллекционные монеты «Кыргыз күрөш» серии «Всемирные игры кочевников». Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

Коллекционные монеты «Кыргыз күрөш» серии «Всемирные игры кочевников» выпущены для возрождения и популяризации этнических видов спорта и посвящены IV Всемирным играм кочевников.

Сюжетом лицевой стороны монеты является изображение спортсменов в единоборстве на фоне зрителей, юрт и гор. В верхней части монеты размещен логотип Всемирных игр кочевников и надпись «Кыргыз күрөш / Kyrgyz Kurosh». В правой части монеты указан номинал (10 сом). В нижней части монеты изображены национальные орнаменты, указаны проба металла (Ag 925) и вес монеты (31,10 g).

На оборотной стороне монеты изображен спиралевидный узор, обозначающий солнечную систему, внутри которой изображены стилизованные изображения различных видов национальных игр, включенных в программу Всемирных игр кочевников. В центре узора изображены стилизованные изображения борцов. В правой части монеты расположен герб Кыргызской Республики и указан год выпуска монеты (2020). В левой части монеты расположена надпись «Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары / World nomad games».

«Каждая серебряная монета помещена в акриловую капсулу и упакована в отдельный футляр с приложением сертификата качества. Каждая медно-никелевая монета помещена в акриловую капсулу и размещена в блистерную упаковку. Все коллекционные монеты имеют статус официального платежного средства на территории Кыргызстана», — рассказали в Нацбанке.

Серебряные монеты выпущены тиражом 1 тысяча штук и стоят 2 тысячи 965 сомов, медно-никелевые — 5 тысяч экземпляров и стоимостью 620 сомов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/174869/
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