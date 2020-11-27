14:48
USD 84.80
EUR 101.05
RUB 1.12
Экономика

Moody’s прогнозирует падение экономики Кыргызстана на 6 процентов в 2020 году

Базовые прогнозы Moody’s предполагают резкий спад экономики Кыргызстана — до 6 процентов по итогам 2020 года. Об этом говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что экономический рост в республике восстановится в 2021 году, увеличившись примерно на 6 процентов. Восстановление, скорее всего, будет связано с постепенным снятием ограничений, связанных с коронавирусом, включая трансграничное перемещение товаров, открытие международных границ и нормализацию экономической активности.

Добыча полезных ископаемых на месторождениях, прерванная протестами в октябре, возобновится к весне 2021 года.

В этой экономической среде, по оценке Moody’s, долговая нагрузка правительства будет постепенно снижаться, хотя и останется на высоком уровне — около 64 процентов ВВП — в течение следующих 2-3 лет. При этом по итогам 2020 года госдолг достигнет 68 процентов ВВП.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/174714/
просмотров: 187
Версия для печати
Материалы по теме
Moody’s: Экономика Кыргызстана уязвима перед добычей золота и переводами денег
Moody’s прогнозирует рост экономики стран СНГ в 3,9 процента в 2019 году
Moody’s opinion not changed. Kyrgyzstan's credit rating remains at B2
Мнение Moody’s не изменилось. Рейтинг Кыргызстана остается на уровне B2
Расходы, связанные со старением населения, представляют проблему для Кыргызстана
Credit rating of Kyrgyzstan remains unchanged for three years
Moody's confirms credit rating of Kyrgyzstan
Популярные новости
Золотая математика. Сколько заработали Кыргызстан и&nbsp;&laquo;Центерра&raquo; на&nbsp;Кумторе Золотая математика. Сколько заработали Кыргызстан и «Центерра» на Кумторе
Пролонгация кыргызского долга Китаю обойдется в&nbsp;2,9 миллиарда сомов Пролонгация кыргызского долга Китаю обойдется в 2,9 миллиарда сомов
Как Кыргызстану выйти из&nbsp;кризиса? Два совета от&nbsp;российского эксперта Как Кыргызстану выйти из кризиса? Два совета от российского эксперта
Толкунбек Абдыгулов: Мы&nbsp;делаем все, чтобы остановить резкое падение сома Толкунбек Абдыгулов: Мы делаем все, чтобы остановить резкое падение сома
Бизнес
&laquo;Черная пятница&raquo;! Скидки до&nbsp;100 процентов на&nbsp;премиальные номера MegaCom «Черная пятница»! Скидки до 100 процентов на премиальные номера MegaCom
Как добиться красивого и&nbsp;здорового тела: лайфхаки экспертов на&nbsp;заметку Как добиться красивого и здорового тела: лайфхаки экспертов на заметку
Черная пятница в&nbsp;магазинах O!Store и&nbsp;СКИДКИ до&nbsp;50&nbsp;процентов на&nbsp;все аксессуары! Черная пятница в магазинах O!Store и СКИДКИ до 50 процентов на все аксессуары!
Что такое инсульт? Что такое инсульт?
27 ноября, пятница
14:46
Прослушка Атамбаева в СИЗО ГКНБ: возбуждено уголовное дело Прослушка Атамбаева в СИЗО ГКНБ: возбуждено уголовное д...
14:39
Назначен новый полпред президента в Жогорку Кенеше
14:37
Убийство Улана Салянова. Суд вынесет приговор сегодня
14:33
Коррупция и беспорядки в Кой-Таше. Алмазбека Атамбаева доставили в суд
14:24
Госдолг. В Минфине рассказали, на каких условиях Кыргызстану дают отсрочку