Moody’s прогнозирует падение экономики Кыргызстана на 6 процентов в 2020 году

Базовые прогнозы Moody’s предполагают резкий спад экономики Кыргызстана — до 6 процентов по итогам 2020 года. Об этом говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что экономический рост в республике восстановится в 2021 году, увеличившись примерно на 6 процентов. Восстановление, скорее всего, будет связано с постепенным снятием ограничений, связанных с коронавирусом, включая трансграничное перемещение товаров, открытие международных границ и нормализацию экономической активности.

Добыча полезных ископаемых на месторождениях, прерванная протестами в октябре, возобновится к весне 2021 года.

В этой экономической среде, по оценке Moody’s, долговая нагрузка правительства будет постепенно снижаться, хотя и останется на высоком уровне — около 64 процентов ВВП — в течение следующих 2-3 лет. При этом по итогам 2020 года госдолг достигнет 68 процентов ВВП.