На оплату услуг международных рейтинговых агентств в бюджет заложили 21 миллион

На оплату услуг международных рейтинговых агентств в бюджет 2026 года заложили 21 миллион сомов. Такие данные содержатся в материалах Министерства финансов.

Министерству экономики и коммерции планируется предоставить 21,1 миллиона сомов на оплату услуг Moody’s, Standard & Poor’s, Fitch и Oppenheimer Europe Ltd.

В прошлом году на эти цели Минфин закладывал около 32 миллионов сомов.

Суверенные кредитные рейтинги проводятся для формирования имиджа Кыргызстана, а также влияют на стоимость внешних заимствований.

В июле 2025 года рейтинговое агентство Moody’s пересмотрело прогноз по суверенному кредитному рейтингу КР, изменив его с уровня «стабильный» на «позитивный». Долгосрочный рейтинг эмитента подтвержден на уровне B3.