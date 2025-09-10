10:44
USD 87.45
EUR 102.84
RUB 1.06
Экономика

На оплату услуг международных рейтинговых агентств в бюджет заложили 21 миллион

На оплату услуг международных рейтинговых агентств в бюджет 2026 года заложили 21 миллион сомов. Такие данные содержатся в материалах Министерства финансов.

Министерству экономики и коммерции планируется предоставить 21,1 миллиона сомов на оплату услуг Moody’s, Standard & Poor’s, Fitch и Oppenheimer Europe Ltd.

В прошлом году на эти цели Минфин закладывал около 32 миллионов сомов.

Суверенные кредитные рейтинги проводятся для формирования имиджа Кыргызстана, а также влияют на стоимость внешних заимствований.

В июле 2025 года рейтинговое агентство Moody’s пересмотрело прогноз по суверенному кредитному рейтингу КР, изменив его с уровня «стабильный» на «позитивный». Долгосрочный рейтинг эмитента подтвержден на уровне B3. 
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/342846/
просмотров: 166
Версия для печати
Материалы по теме
Moody’s upgrades outlook on Kyrgyzstan’s credit rating to positive
На оплату услуг международных рейтинговых агентств выделили 7,7 миллиона сомов
В Кыргызстане ВВП на душу населения составил почти $2 тысячи — Акылбек Жапаров
Moody's improves outlook on Kyrgyzstan's credit ratings
Moody’s повысило кредитный рейтинг Кыргызстана
Banks of Kyrgyzstan exposed to high currency risk due to dollarization
Moody's predicts 1 percent drop in Kyrgyzstan's GDP in 2022
Moody’s cuts Kyrgyzstan’s rating after Kumtor gold mine nationalization
Moody’s понизило рейтинг Кыргызстана из-за национализации «Кумтора»
Moody’s predicts 6 percent economic decline in Kyrgyzstan in 2020
Популярные новости
Рубль продолжает дешеветь, евро и&nbsp;тенге подорожали. Курс валют на&nbsp;8&nbsp;сентября Рубль продолжает дешеветь, евро и тенге подорожали. Курс валют на 8 сентября
В&nbsp;Токтогулке воды меньше, чем в&nbsp;прошлом году, к&nbsp;зиме нужного объема не&nbsp;будет В Токтогулке воды меньше, чем в прошлом году, к зиме нужного объема не будет
В&nbsp;Бишкеке строят первый мусороперерабатывающий завод. Как он&nbsp;выглядит сейчас В Бишкеке строят первый мусороперерабатывающий завод. Как он выглядит сейчас
Цены на&nbsp;такси растут медленнее инфляции Цены на такси растут медленнее инфляции
Бизнес
Онлайн-регистрация IMEI-кодов от&nbsp;КМРЦ: надежно и&nbsp;доступно для всех Онлайн-регистрация IMEI-кодов от КМРЦ: надежно и доступно для всех
В&nbsp;Бишкеке состоится масштабный бизнес-форум Platforma В Бишкеке состоится масштабный бизнес-форум Platforma
Собери свой MIX тариф от&nbsp;MEGA Собери свой MIX тариф от MEGA
Visa и&nbsp;MBank запускают She&rsquo;s Next в&nbsp;Кыргызстане для женщин-предпринимателей Visa и MBank запускают She’s Next в Кыргызстане для женщин-предпринимателей
10 сентября, среда
10:36
Депутат считает необходимым создание отдельного агентства по делам молодежи Депутат считает необходимым создание отдельного агентст...
10:34
Дело «Клоопа». Прямых призывов к массовым беспорядкам нет, заявил эксперт в суде
10:19
На оплату услуг международных рейтинговых агентств в бюджет заложили 21 миллион
10:07
В Кыргызстане началась регистрация на хадж-2026
10:05
Онлайн-регистрация IMEI-кодов от КМРЦ: надежно и доступно для всех