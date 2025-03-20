На оплату услуг международных рейтинговых агентств выделили 7,7 миллиона сомов

Кыргызстан намерен потратить из бюджета 7,7 миллиона сомов на оплату услуг международных рейтинговых агентств. Соответствующее распоряжение подписал глава кабинета министров Адылбек Касымалиев.

Уточняется, что решение принято для дальнейшего наращивания инвестиционного потенциала страны на международной арене и выхода на международные рынки долгового и акционерного капитала. А также для привлечения инвестиционного капитала при реализации стратегических инфраструктурных проектов.

В кабмине добавили, что это необходимо и для первоначального присвоения и повышения долгосрочного рейтинга дефолта эмитента в национальной и иностранной валютах (суверенного кредитного рейтинга) Кыргызской Республики в международных рейтинговых агентствах (Moody’s, Fitch и Standard and Poor’s).

Министерству финансов поручено выделить Министерству экономики и коммерции денежные средства из республиканского бюджета на 2025 год на оплату стоимости услуг международных рейтинговых агентств:

Moody’s — в сумме $70 тысяч;

Standard and Poor’s — в сумме $22 тысячи 500;

Fitch — 66 тысяч 250 евро;

Oppenheimer Europe Ltd. — 5 тысяч 805 фунтов стерлингов.

Отметим, такие рейтинги отражают вероятность дефолта и каких-либо финансовых потерь в случае дефолта. Они помогают инвесторам оценивать кредитоспособность корпораций, правительств и финансовых учреждений.