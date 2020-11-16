За месяц приток денежных переводов от мигрантов вырос на $28,8 миллиона

В сентябре 2020 года мигранты перевели в Кыргызстан $266,2 миллиона, что на $28,8 миллиона больше, чем в августе. Такие данные приводит Национальный банк страны.

По сравнению с сентябрем 2019-го показатель вырос на $54,1 миллиона. Если сравнить объем переводов в сентябре с данными за декабрь прошлого года, то рост составил $49,1 миллиона.

Всего за девять месяцев 2020 года в республику перечислили $1 миллиард 728,8 миллиона. Это на $463,12 миллиона меньше, чем за аналогичный период 2019-го.

Более 90 процентов денежных переводов приходится на Россию — $1 миллиард 692,88 миллиона. Из других государств в КР перечислили еще $13,44 миллиона, из США — $16,322 миллиона.

Чистый приток денежных переводов в январе — августе 2020-го в Кыргызстан составил $1 миллиард 375,45 миллиона.

По итогам девяти месяцев года наблюдался и отток денежных средств — $353,35 миллиона. Основную часть денег вывели в Россию — $343,84 миллиона.

По итогам прошлого года объем денежных переводов в республику составил $2 миллиарда 407 миллионов. Из Кыргызстана в другие государства перечислили $554,5 миллиона. Чистый приток — $1 миллиард 852,5 миллиона.