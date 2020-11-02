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Экономика

Работы на Талдыбулаке Левобережном могут остановиться

Есть серьезный риск остановки производства на месторождении Талдыбулак Левобережный, где ведет разработку кыргызско-китайское золотодобывающее предприятие ОсОО «Алтынкен». Об этом сообщил журналистам председатель Горно-металлургического профсоюза Эльдар Таджибаев.

По его словам, 6 октября 2020 года генеральный директор предприятия издал приказ об увеличении тарифных ставок и должностных окладов работников на 100 процентов. Но до сих пор перерасчет не произведен и работники не проинформированы о ходе реализации приказа. Более того, компания ссылается на соглашение о совместной деятельности, согласно которому сделки на сумму свыше $500 тысяч должны получать единогласное одобрение участников (учредителей) общества.

«Якобы гендиректор не имел права принимать решение о повышении зарплаты без решения учредителей. По нашему мнению, приказ о повышении зарплаты — это не сделка, а внутренний локальный акт, регулирующий трудовые отношения на предприятии. Приказ был издан руководителем по согласованию с профсоюзным комитетом. Это вполне законно изданный документ. Более того, вопрос системного повышения зарплаты обсуждается в ОсОО «Алтынкен» уже несколько лет», — сказал Эльдар Таджибаев.

«Имеется заключение консалтинговой компании «BDO Кыргызстан» с рекомендациями о повышении зарплаты. Последние четыре года идет стабильная добыча металла. Работники достойны повышения зарплаты. Необходимо также отметить, что в условиях увеличения мировых цен на золото (только за год цена выросла на $500 за унцию) повышение зарплаты сильно не повлияет на расходную часть бюджета», — добавил глава отраслевого профсоюза.

Он обратил внимание на то, что отсутствие конкретной информации по данному вопросу и риск отмены приказа о повышении зарплаты накаляют обстановку на предприятии. В профсоюз поступают многочисленные обращения от работников о готовности отстаивать свои права всеми законными методами вплоть до забастовки.

«Для недопущения остановки производства коллективный трудовой спор должен быть разрешен незамедлительно», — заключил Эльдар Таджибаев.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/171642/
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