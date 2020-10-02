Российские аналитики дали расклад по внешнему долгу Кыргызстана

Информационно-аналитический центр МГУ опубликовал статью «На грани финансовой пропасти: Кыргызстан просит списать долги», в которой рассказал, что республика на протяжении многих лет балансирует на грани дефолта, избежать которого удается только благодаря денежным поступлениям извне.

В центре также назвали причины, почему нашей стране Китай отказался списать госдолг.

Известно, что президент Сооронбай Жээнбеков 21 сентября в ООН попросил поддержать государство в «глубокой реструктуризации внешнего долга», иначе говоря, списать часть госдолга. В качестве уважительной причины он назвал пандемию коронавируса и ее тяжелые последствия для экономики.

«Момент для обращения выбран удачно. Некоторые международные институты временно дали добро на отсрочку выплат по долгам, часть заемщиков воспользуется передышкой для налаживания своей финансовой ситуации. Однако КР к таким странам не относится», — говорится в статье.

Далее отмечается, что государство на протяжении многих лет балансирует на грани дефолта, избежать которого удается только благодаря денежным поступлениям извне.

«Госдолг республики тем временем растет — на июль 2020-го он перевалил за $4,8 миллиарда, и это самый высокий показатель за всю историю страны. Растет и дефицит бюджета — к концу года он может составить около $400 миллионов», — подчеркивает издание.

Больше всего денег (43 процента от общей суммы) Кыргызстан должен КНР. На май этого года (а более свежие данные Минфин до сих пор не опубликовал) долг Бишкека перед Пекином составлял более $1,7 миллиарда.

На втором месте среди крупнейших кредиторов Всемирный банк, которому страна должна вернуть $645 миллионов. Еще $551 миллион она должна Азиатскому банку развития.

России же КР ничего не должна, так как в 2018-м Москва списала Бишкеку $240 миллионов долга. Если говорить в целом, то в среднем на каждого жителя республики приходится по $624 долга, из них Китаю — $268. Информационно-аналитический центр МГУ Издание сообщает, что КНР не хочет реструктуризировать, а тем более списывать долг Кыргызстану. «Об этом стало известно после встречи главы МИД Китая Ван И с президентом Жээнбековым 14 сентября. Пекин недоволен отсрочкой реализации своих проектов в КР. Речь идет о строительстве железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан и индустриального парка «Искра Азии» на территории Чуйской области», — отмечает автор.

По его мнению, раздражение Пекина вызывает и ряд других факторов:

деятельность США, которые через неправительственные организации «мешают» КНР работать на территории КР;

контрабандные потоки из Китая в Кыргызстан. В КНР считают, что часть доходов нелегального бизнеса может идти на поддержку деятельности уйгурских сепаратистов в Китае;

невыполнение Бишкеком обязательств по защите китайских инвестиций, из-за чего крупные китайские компании регулярно оказываются втянутыми во внутриполитические скандалы. Примером тому — громкое уголовное дело о модернизации ТЭЦ столицы, которую проводила китайская компания TBEA.

«Перечисленные выше факторы быстро устранить не удастся, поэтому в ближайшее время отношения КР с КНР вряд ли улучшатся. Таким образом, долг придется оплатить в полной мере. Если его реструктуризируют или спишут, это будет означать, что Бишкек пошел на серьезные уступки перед Поднебесной», — уверены в Информационно-аналитическом центре МГУ.