Цифра дня. 3 миллиона 39,7 тысячи банковских карт находятся в обращении

На 1 июля 2020 года в Кыргызстане в обращении находилось 3 миллиона 39,7 тысячи банковских карт. Такие данные приводит Национальный банк страны.

Отмечается, что по сравнению с прошлым годом их число выросло на 12,5 процента. При этом 1 миллион 731 тысяча 922 карты выпущены национальной платежной системой «Элкарт» и 1 миллион 307 тысяч 826 карт — международными системами.

Среди международных карт самыми популярными остаются карты VISA. Их выпущено 834 тысячи 931. На втором месте карты «Золотая корона». Их уже 399 тысяч 409.