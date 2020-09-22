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Экономика

Российский бизнес в Кыргызстане рассчитывает на поддержку партнеров

«Мы рассчитываем на шаги партнеров для создания благоприятного налогового режима для работы в Кыргызстане представителей российского бизнеса», — заявил заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук на очередном заседании Межправительственной кыргызско-российской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурно-гуманитарному сотрудничеству.

По его словам, перед сторонами стоит большое количество общих стратегических задач — наращивание объемов торговли, усиление экономических связей.

«Коронавирусная инфекция внесла коррективы в нашу работу. Сейчас мы отмечаем некоторое снижение в торговле. Но это нас стимулирует искать пути для восстановления торговых связей и диверсификации нашей торговли. У нас есть большой потенциал в сфере зеленой энергетики, промышленности, сельского хозяйства, цифровой экономики, туризма», — отметил Алексей Оверчук.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/166007/
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