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Экономика

Казахстан начал возврат электроэнергии в Кыргызстан

Казахстан начал возврат электроэнергии в Кыргызстан в рамках договора по товарообмену. Об этом сообщили в ОАО «Национальная энергетическая холдинговая компания».

Ранее во исполнение распоряжения правительства между ОАО «Электрические станции» и уполномоченной энергетической компанией РК заключен договор по товарообмену электрической энергией.

С июня по август 2020 года объем поставленной электроэнергии из Кыргызстана в Казахстан составил 300 миллионов киловатт-часов.

«Казахская сторона с 21 сентября начала возврат ранее полученного эквивалентно объема электроэнергии», — заключили в НЭСК.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/165948/
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