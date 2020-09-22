Казахстан начал возврат электроэнергии в Кыргызстан в рамках договора по товарообмену. Об этом сообщили в ОАО «Национальная энергетическая холдинговая компания».

Ранее во исполнение распоряжения правительства между ОАО «Электрические станции» и уполномоченной энергетической компанией РК заключен договор по товарообмену электрической энергией.

С июня по август 2020 года объем поставленной электроэнергии из Кыргызстана в Казахстан составил 300 миллионов киловатт-часов.

«Казахская сторона с 21 сентября начала возврат ранее полученного эквивалентно объема электроэнергии», — заключили в НЭСК.