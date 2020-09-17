Госипотечной компании не хватает денег. Послов просят помочь

Госипотечная компания призвала послов помочь в привлечении инвестиций. Об этом сообщили в пресс-службе ГИК.

По ее данным, послам Кыргызстана в зарубежных странах в онлайн-режиме была презентована работа Государственной ипотечной компании. Глава правления ГИК Эльмира Абжапарова обратила внимание дипломатов на острую нехватку финансовых средств для выдачи льготной ипотеки.

«Сегодня у нас имеется около 6 тысяч заявок на получение льготной ипотеки на сумму более 8 миллиардов сомов. Число граждан, нуждающихся в получении жилья и улучшении жилищных условий, ежегодно растет и, по различным оценкам, доходит от 166 до 250 тысяч семей», — отметила она.

Эльмира Абжапарова призвала руководителей заграничных учреждений страны оказать содействие в поиске инвесторов для дальнейшего ведения переговоров в целях привлечения средств в ипотечную сферу КР.

Онлайн-конференция состоялась по инициативе ГИК при поддержке Министерства иностранных дел. Онлайн-встречу модерировал первый заместитель главы ведомства Нуран Ниязалиев.