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Экономика

Бизнесу нужен новый Налоговый кодекс с ясными и понятными правилами

«Бизнесу нужна простая, ясная и справедливая система налогообложения», — заявила сегодня председатель Ассоциации поставщиков Гульнара Ускенбаева на презентации общественного договора между бизнесом и партиями.

По ее словам, каждый мелкий предприниматель должен понимать, что написано у него в отчете. Бизнес предлагает уже в 2021 году принять новую налоговую концепцию.

«В ней должно быть прописано, что все будет ясно, понятно и четко. Нам нужен новый Налоговый кодекс. Нынешний уже столько раз перекраивался. Он стал как курак, лоскутное одеяло. Нужно сделать новый кодекс с ясными и понятными правилами», — подчеркнула Гульнара Ускенбаева.

Кроме того, она обратила внимание на сокращение нагрузки на зарплату. Ведь сегодняшняя система такова, что даже те предприниматели, которые платят налоги, вынуждены мириться с неформальной занятостью.

«Нужно сократить налоговую нагрузку на зарплату с 37 до 20 процентов. Необходимо честно признать, что социальные отчисления — это тоже налог. Надо пересмотреть пенсионную систему, оставить только накопительную часть. Ведь солидарная часть — это, по сути, и по определению тоже налог», — заключила глава ассоциации.

На сегодня общественный договор подписали 11 политических партий, участвующих в выборах, и 46 бизнес-ассоциаций.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/165501/
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