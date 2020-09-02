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Экономика

Преобразование «РСК Банка». В работу внедрят только дополнительный сервис

Сейчас на стадии обсуждения находится вопрос о внедрении дополнительного сервиса в работу банка. Об этом сообщили в пресс-службе «РСК Банка», комментируя идею правительства создать собственный эксимбанк.

Новый сервис как раз и будет связан с финансированием и поддержкой экспортно ориентированных клиентов. Он рассчитан на предпринимателей/предприятия, реализующие товары и услуги за рубежом.

«При этом «РСК Банк», как и ранее, продолжит предоставлять текущие услуги по всем направлениям (кредиты, депозиты, платежные карты и другое) и выполнять свои обязательства перед клиентами», — заверили в финансово-кредитном учреждении.

Напомним, что 100 процентов акций ОАО «РСК Банк» принадлежат правительству в лице Фонда по управлению государственным имуществом КР. Преобразование не изменит доли государства в банке, его функции также останутся без изменений.

На сегодня уставный капитал «РСК Банка» составляет 2 миллиарда 333 миллиона сомов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/163850/
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