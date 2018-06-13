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Общество

«Сервис». Переход на новые условия выплат обернулся для пенсионеров кошмаром

Перевод выплаты пенсий на национальную платежную карту «Элкарт» привел к огромным очередям в «РСК Банке». Причем многие пенсионеры о нововведении узнают лишь на месте, не получив деньги в банкоматах.

Директор Общественного фонда «Помогать легко» Динара Аляева рассказала ИА «24.kg», что вместе с мамой пришла за новой картой. Простояв три часа в очереди, они так и не дошли до оператора.

«В начале мая маме позвонили и сказали, что у карты истек срок и ее надо заменить. Пришли в «РСК». Была такая же очередь. Простояли, заполнили все документы на новую карту, отнесли в Соцфонд. Сегодня пришли за карточкой. Были в очереди 37-ми и даже близко не подошли к окошку. Когда начали скандалить, нам сказали: давайте попробуем сделать вам после обеда», — рассказала она.

По словам Динары Аляевой, большинство стоявших рядом с ними в очереди пенсионеров не знали, что надо менять карту.

Пенсионеры не смогли получить деньги в банкоматах. Им сообщалось, что карта не работает.

«Люди не выходят из комнатки, боятся очередь пропустить. Всего шесть стульев, дышать нечем. При мне мужчина взял в 10 утра квиток на очередь — 145-й номер. А в обед система обновляется, и очередь заново придется брать», — сказала она.

В пресс-службе «РСК Банка» ИА «24.kg» прокомментировали ситуацию.

«Информацию о переходе на «Элкарт» мы распространяли через СМИ. Раньше многие пенсионеры получали свои пенсии на карты «Алай Кард». Сейчас в рамках государственной программы мероприятий по увеличению доли безналичных платежей и расчетов в КР «РСК Банк» с октября 2017 года проводит работу по переводу выплаты пенсий на национальную платежную карту «Элкарт», — отметили в пресс-службе.

По их данным, для уменьшения очередей выходит дополнительный штат сотрудников.

«Многие пенсионеры приходят для консультации по карте. Также хочется отметить, что пенсии можно обналичить в обширной сети банкоматов «РСК» по всей республике», — отметили в пресс-службе.

Начальник бюджетного управления Социального фонда Айгуль Суранаева отметила, что в 2016 году вышло постановление правительства и Национального банка, согласно которому все выплаты из госбюджета должны производиться через национальную платежную систему «Элкарт».

«Раньше пенсионеры могли получать пенсию на платежные карты банков. В «РСК» более 80 тысяч пенсионеров открыли «Алай Кард». Сейчас выплата пенсий, заработной платы бюджетников, другие платежи должны идти только через «Элкарт». Для пенсионеров выпущена специальная пенсионная карта «Элкарт». Оформить ее можно в любом банке, в том числе и коммерческом, если у него есть договор с Социальным фондом», — сказала она.

Айгуль Суранаева отметила, что основной части пенсионеров уже заменили карты.

Осталась небольшая часть людей, которых по каким-то причинам не смогли найти и уведомить, заверили в Соцфонде.

«Человек оформил пенсию, указал свои данные, но за это время мог переехать, сменить номер телефона. Когда начали переводить, выяснилось, что много пенсионеров из регионов живут в Бишкеке. Соцфонд отработал процесс, чтобы им не приходилось ездить в регион для обмена карты», — рассказала она.

Айгуль Суранаева подчеркнула, что пенсионеры, пользующиеся другими платежными системами, получат пенсии через кассу.

«Пенсии на старые карты мы перечислили, банк приостановил выплаты, чтобы пенсионер пришел в отделение банка. Там ему выплатят пенсию, возьмут заявление на открытие новой карты и передадут нам. Мы переправим информацию с новыми расчетными счетами в районные отделы», — отметила она.
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