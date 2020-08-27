16:34
USD 78.19
EUR 92.37
RUB 1.04
Экономика

Бизнес не видит мер по поддержке предпринимателей

«Бизнес пока не видит решительных мер по поддержке предпринимательства», — заявил исполнительный директор Международного делового совета Аскар Сыдыков сегодня на заседании совета по развитию бизнеса и инвестициям.

Он привел в пример ситуацию с нехваткой медикаментов в июле. Оказалось, что в Кыргызстане действует крайне сложная система ввоза новых препаратов. Аскар Сыдыков уверен, что в том числе из-за этого и возник дефицит. Есть проблема по рецептам на препараты.

«Да, нужны решительные меры для поддержки бизнеса. Но мы их пока не видим. Мы ожидали, что за лето увидим меры по налогам, по снижению ставок, по лицензионно-разрешительной системе. Но их так и нет», — заключил Аскар Сыдыков.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/163441/
просмотров: 146
Версия для печати
Материалы по теме
Средства для льготного кредитования бизнеса дадут доноры
Кубатбек Боронов: Надо упростить выдачу кредитов для бизнеса
Старт программы финансирования бизнеса планируется к 25 июня
Утверждена программа финансирования субъектов предпринимательства
Помощи не дождались, но выход нашли. Как бизнес выживает в условиях кризиса
Дамира Долоталиева: Все вроде за бизнес. Но мы действенной помощи не получаем
Эксперт: Реализация пакета антикризисных мер займет время, а помощь нужна сейчас
Гульнара Ускенбаева: Бизнесу нужны действительно срочные меры поддержки
В парламенте предлагают внедрить упрощенную систему налогообложения
К концу июня будет представлен посткризисный план правительства
Популярные новости
Приток денежных переводов от&nbsp;мигрантов растет второй месяц подряд Приток денежных переводов от мигрантов растет второй месяц подряд
Веерных отключений зимой в&nbsp;Кыргызстане не&nbsp;будет, обещают чиновники Веерных отключений зимой в Кыргызстане не будет, обещают чиновники
ООН поможет Кыргызстану преодолеть последствия вспышки коронавируса ООН поможет Кыргызстану преодолеть последствия вспышки коронавируса
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;25&nbsp;августа Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 25 августа
Бизнес
Новые льготные тарифы к&nbsp;учебному году от&nbsp;Мобильного оператора&nbsp;О! Новые льготные тарифы к учебному году от Мобильного оператора О!
Успешная интеграция UnionPay International и&nbsp;&laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo; Успешная интеграция UnionPay International и «Халык Банк Кыргызстан»
&laquo;Мобильная клиника&raquo; MegaCom: итоги акции «Мобильная клиника» MegaCom: итоги акции
Получите фирменные наушники в&nbsp;подарок при покупке Honor Magic Watch 2&nbsp;в O!Store Получите фирменные наушники в подарок при покупке Honor Magic Watch 2 в O!Store
27 августа, четверг
16:27
Выборы-2020. Юрист «Кыргызстана» заявил в суде о давлении конкурентов на ЦИК Выборы-2020. Юрист «Кыргызстана» заявил в суде о давлен...
16:19
Бизнес не видит мер по поддержке предпринимателей
16:17
Выборы-2020. Суд по жалобе «Кыргызстана»: митингуют сторонники и противники
16:08
Нужно ли проводить расследование по высокой смертности от коронавируса (опрос)
16:02
Выборы-2020. В суде юрист «Кыргызстана» озвучил аргументы против решения ЦИК