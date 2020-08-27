Бизнес не видит мер по поддержке предпринимателей

«Бизнес пока не видит решительных мер по поддержке предпринимательства», — заявил исполнительный директор Международного делового совета Аскар Сыдыков сегодня на заседании совета по развитию бизнеса и инвестициям.

Он привел в пример ситуацию с нехваткой медикаментов в июле. Оказалось, что в Кыргызстане действует крайне сложная система ввоза новых препаратов. Аскар Сыдыков уверен, что в том числе из-за этого и возник дефицит. Есть проблема по рецептам на препараты.

«Да, нужны решительные меры для поддержки бизнеса. Но мы их пока не видим. Мы ожидали, что за лето увидим меры по налогам, по снижению ставок, по лицензионно-разрешительной системе. Но их так и нет», — заключил Аскар Сыдыков.