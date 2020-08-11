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Экономика

Госдолг Кыргызстана. На каждого жителя приходится по $723,3

По итогам июня на каждого кыргызстанца приходится по $723,3 государственного долга. За месяц бремя снизилось на $8,7.

По данным Министерства финансов, на 30 июня государственный долг (внешний плюс внутренний) Кыргызстана составил $4 миллиарда 773,92 миллиона (362 миллиарда 764,15 миллиона сомов). В том числе $4 миллиарда 106,72 миллиона (312 миллиардов 64,01 миллиона сомов) — внешний, а $667,21 миллиона (50 миллиардов 700,14 миллиона сомов) — внутренний.

За месяц государственный долг страны вырос на $15,37 миллиона. Внешний долг увеличился на $25,91 миллиона, а внутренний, наоборот, сократился на $10,53 миллиона.

По итогам июня 2020-го госдолг составил 62,21 процента ВВП.

Больше всего республика должна многосторонних льготных кредитов — $1 миллиард 814,68 миллиона (44,2 процента внешнего долга) и Экспортно-импортному банку Китая — $1 миллиард 775,13 миллиона (43,2 процента внешнего долга КР).
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/162180/
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