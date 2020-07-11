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Экономика

По итогам полугодия валовые международные резервы достигли $2,6 миллиарда

Валовые международные резервы Кыргызстана выросли на $2 миллиарда 641,2 миллиона. Такие данные приводит Национальный банк.

За последний месяц резервы страны увеличились на $84,58 миллиона. С начала года показатель увеличился на $217,09 миллиона. Отчасти это связано с тем, что в июне Нацбанк не проводил интервенций по покупке или продаже долларов на валютном рынке.

Финансовый регулятор использует резервы для сглаживания резких колебаний на валютном рынке. В 2019-м НБ КР провел всего шесть интервенций. Все они были по продаже долларов. Всего на валютном рынке реализовали $143 миллиона 450 тысяч.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/159064/
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