Госдолг Кыргызстана. На каждого жителя приходится по $732

По итогам мая на каждого кыргызстанца приходится по $732 государственного долга. За месяц бремя выросло на $25,4.

По данным Министерства финансов, на 31 мая этого года государственный долг (внешний плюс внутренний) Кыргызстана составил $4 миллиарда 758,55 миллиона (351 миллиард 27,58 миллиона сомов). В том числе $4 миллиарда 80,81 миллиона (301 миллиард 32,52 миллиона сомов) — внешний, а $677,74 миллиона (49 миллиардов 995,06 миллиона сомов) — внутренний.

По итогам мая 2020-го госдолг составил 60,19 процента ВВП.

За месяц государственный долг страны вырос на $165,71 миллиона. Внешний долг увеличился на $128,76 миллиона, а внутренний — на $36,95 миллиона.

Больше всего республика должна многосторонних льготных кредитов — $1 миллиард 790,79 миллиона (43,9 процента внешнего долга) и Экспортно-импортному банку Китая — $1 миллиард 774,78 миллиона (43,5 процента внешнего долга КР).