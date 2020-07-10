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Экономика

Госдолг Кыргызстана. На каждого жителя приходится по $732

По итогам мая на каждого кыргызстанца приходится по $732 государственного долга. За месяц бремя выросло на $25,4.

По данным Министерства финансов, на 31 мая этого года государственный долг (внешний плюс внутренний) Кыргызстана составил $4 миллиарда 758,55 миллиона (351 миллиард 27,58 миллиона сомов). В том числе $4 миллиарда 80,81 миллиона (301 миллиард 32,52 миллиона сомов) — внешний, а $677,74 миллиона (49 миллиардов 995,06 миллиона сомов) — внутренний.

За месяц государственный долг страны вырос на $165,71 миллиона. Внешний долг увеличился на $128,76 миллиона, а внутренний — на $36,95 миллиона.

По итогам мая 2020-го госдолг составил 60,19 процента ВВП.

Больше всего республика должна многосторонних льготных кредитов — $1 миллиард 790,79 миллиона (43,9 процента внешнего долга) и Экспортно-импортному банку Китая — $1 миллиард 774,78 миллиона (43,5 процента внешнего долга КР).
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/159033/
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