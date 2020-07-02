Средства для льготного кредитования бизнеса дадут доноры

В рамках антикризисного плана правительства по кредитованию бизнеса достигнуты договоренности с рядом доноров. Об этом сегодня на брифинге сообщила министр финансов Бактыгуль Жеенбаева.

По ее словам, средства выделит Всемирный банк в рамках двух проектов. Предусмотрена и поддержка Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, через которые будет финансироваться частный сектор. На сегодня эта сумма составляет $122,5 миллиона. Кроме этого, кредит Европейского инвестиционного банка прошел все процедуры. В июле начинается процесс финансирования малого и среднего бизнеса на 22 миллиона евро.

«В рамках револьверного фонда немецкого банка развития KfW Министерством финансов достигнута договоренность с донорами по использованию порядка $36 миллионов для оказания поддержки фермерским хозяйствам и среднему и малому бизнесу. Уже проведен аукцион на 1,3 миллиарда сомов. Заявки на участие представили 11 комбанков, по результатам четыре банка получили 520 миллионов сомов. На следующей неделе пройдет второй аукцион по размещению средства немецкого KfW. Кроме этого, мы готовы напрямую кредитовать коммерческие банки, чтобы они оказали поддержку частному сектору», — подчеркнула Бактыгуль Жеенбаева.