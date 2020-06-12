Поправки в процесс распределения радиочастот ухудшат положение бизнеса

Ассоциация операторов связи подняла вопрос по оплате за радиочастоты в ходе заседания Совета по развитию бизнеса и инвестициям при правительстве. Об этом журналистам сообщил глава АОС Айбек Куренкеев.

По его словам, на встрече обсуждены принятые правительством первоочередные меры по снижению негативного влияния на экономическую и социальную стабильность в связи с распространением вируса COVID-19, план действий на 2020 год по восстановлению экономической активности и поддержке деятельности субъектов предпринимательства, а также предложения бизнес-сообщества, в том числе предложения от сектора телекоммуникаций.

«Благодаря слаженной работе интернет-провайдеров и мобильных операторов во время карантина большая часть населения оставалась дома и пользовалась высокоскоростным доступом в сеть интернет для удаленной работы и учебы. Более того, операторы связи КР поддержали инициативу по предоставлению бесплатных минут и отсрочки платежей для абонентов, приняли активное участие в обеспечении дистанционного обучения на период карантина, предоставив бесплатные тарифы для учителей и учеников, а также бесплатный трафик для всех абонентов на общеобразовательные ресурсы», — отметил Айбек Куренкеев.

При этом бизнес надеется на взаимную поддержку телекоммуникационного сектора со стороны правительства.

На сегодня операторы связи сталкиваются с негативными тенденциями по ухудшению условий для ведения бизнеса и критическими проблемами, обоснованное решение которых необходимо на уровне и с участием правительства.

«Одним из таких критических вопросов является обсуждаемая в обществе проблема по платежам за радиочастоты. Регулятором телеком-отрасли, Госкомитетом информационных технологий и связи, инициирован ряд поправок в нормативные акты, регламентирующие порядок использования и оплаты субъектами предпринимательства радиочастотного ресурса. Они предусматривают существенные ухудшающие условия для участников рынка, идут в разрез с действующим законодательством Кыргызстана», — отметил глава АОС.

Эти поправки могут негативным образом повлиять не только на бизнес и на инвестиционную привлекательность одного из основных доходообразующих секторов экономики, но и на условия предоставления услуг связи для абонентов всей страны.

По мнению Ассоциации операторов связи, предлагаемые регулятором поправки были разработаны без глубокого финансово-экономического анализа возможных негативных последствий для бизнеса и потребителей, без необходимого обоснования целесообразности инициируемых изменений.

Изменение условий лицензирования и оплаты за радиочастотный ресурс приведет к значительному увеличению тарифов на услуги связи и передачи данных для абонентов.

«Это может вызвать социальную напряженность и недовольство у широких масс населения, будет крайне негативно влиять на национальную безопасность республики. Кроме того, это поставит под угрозу реализацию социально значимых государственных программ по цифровизации экономики страны и приведет к фатальным последствиям для телекоммуникационного рынка. Такие меры приведут к значительному снижению инвестиционной привлекательности и резкому снижению темпов развития телекоммуникационной отрасли», — уверены эксперты.

Ассоциация операторов связи считает неприемлемым продвижение уполномоченными госорганами инициатив, оказывающих негативное влияние на деятельность отрасли. Айбек Куренкеев

В АОС отметили необходимость поддержки со стороны правительства для выработки более продуманного подхода и проработки данного вопроса государством совместно с бизнесом.

«По итогам доклада и обсуждения, вице-премьер-министр Эркин Асрадиев выразил готовность изучить предложения бизнес-сообщества. Он рекомендовал Министерству экономики совместно с заинтересованными министерствами, ведомствами и бизнес-ассоциациями более детально проработать финансово-экономические и правовые вопросы, которые были озвучены Ассоциацией, и по результатам рассмотрения предложений сформировать и внести в аппарат правительства КР пакет дополнительных мер по реальной поддержке бизнеса в условиях мероприятий по COVID-19», — заключил Айбек Куренкеев.