Новые подразделения мэрии Бишкека не зарабатывают. Депутат потребовал отчет

Провести анализ эффективности структур мэрии, особенно вновь созданных, потребовала на заседании постоянной комиссии БГК по бюджету и финансам Наталья Кулматова.

Она напомнила, что когда мэрия предлагала создать в своей структуре новые муниципальные предприятия, то говорила, что они будут приносить доходы.

«Муниципальные предприятия должны зарабатывать и вносить 50 процентов доходов в городской бюджет. Но новые предприятия за полтора года не то что не принесли ни одного сома, наоборот, еще постоянно из него изымают на оплату труда, налогов. Сделайте анализ по каждому муниципальному предприятию, управлению по доходной и расходной частям. Чтобы мы наглядно посмотрели. Сейчас необходимо оптимизировать расходы, сократить их», — отметила она.