Минэкономики предлагает списать долги по штрафам по налогам и соцотчислениям

В Кыргызстане предлагают провести реструктуризацию задолженности по начисленным процентам, пени, налоговым санкциям, штрафам по налогам и страховым взносам. Документ вынесло на общественное обсуждение Министерство экономики.

Ведомство предлагает поддержать бизнес в условиях пандемии коронавируса и режимов чрезвычайного положения и чрезвычайной ситуации.

«Поскольку в условиях коронавируса в период действия чрезвычайного положения приостановлена деятельность практически всех субъектов предпринимательства, плательщику, погасившему задолженность по основным суммам налогов и страховых взносов, установленных по состоянию на 1 марта 2020 года, а также с целью стимулирования исполнения обязательства по уплате основной суммы долга для пополнения государственного бюджета, предлагается списывать проценты, пени, налоговые санкции и штрафы, имеющиеся на 1 марта 2020 года», — говорится в справке-обосновании к документу.

Предлагается также предоставить право на списание долгов для тех, кто не имеет задолженности по основной сумме налогов и страховых взносов. Так, если плательщик не имеет долгов на 1 марта 2020 года, задолженности по основным суммам налогов и страховых взносов, списываются суммы процентов, налоговых санкций, пени и штрафов в порядке, установленном для тех, кто имеет такую задолженность.