«Банки развития во всех странах Шанхайской организации сотрудничества являются опорными элементами антикризисных программ правительств», — заявил 24.kg глава корпорации ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

По его словам, члены Межбанковского объединения ШОС задействуют все возможности для того, чтобы обратить вспять экономический спад, вызванный пандемией. Стороны уже обменялись опытом и лучшими практиками в деле преодоления кризиса.

«Мы согласились разработать и принять дорожную карту по преодолению последствий кризисных явлений в экономиках стран ШОС. В нее войдут совместные меры по укреплению эпидемиологической безопасности, развитию инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества, а также запуск инфраструктурных проектов, предназначенных для генерации долгосрочного экономического роста и занятости», — заключил Игорь Шувалов.