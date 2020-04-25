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Экономика

Игорь Шувалов: Банки развития — опорные элементы антикризисных программ кабминов

«Банки развития во всех странах Шанхайской организации сотрудничества являются опорными элементами антикризисных программ правительств», — заявил 24.kg глава корпорации ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

По его словам, члены Межбанковского объединения ШОС задействуют все возможности для того, чтобы обратить вспять экономический спад, вызванный пандемией. Стороны уже обменялись опытом и лучшими практиками в деле преодоления кризиса.

«Мы согласились разработать и принять дорожную карту по преодолению последствий кризисных явлений в экономиках стран ШОС. В нее войдут совместные меры по укреплению эпидемиологической безопасности, развитию инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества, а также запуск инфраструктурных проектов, предназначенных для генерации долгосрочного экономического роста и занятости», — заключил Игорь Шувалов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/151077/
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