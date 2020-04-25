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Экономика

Азизбек Оморкулов: Страны ШОС должны наращивать портфель многосторонних проектов

«Банки развития Шанхайской организации сотрудничества должны наращивать портфель многосторонних проектов», — заявил председатель правления «РСК Банка» Азизбек Оморкулов на открытии семинара Межбанковского объединения ШОС (МБО ШОС).

Он предложил сделать лейтмотивом сотрудничества банков ШОС лозунг «От слов к делу». Ведь стороны долгие годы обсуждают тему ведения расчетов в нацвалюте, но пока больших подвижек в этом нет.

«Экономики наших стран разные. И опыт показывает, насколько важна реализация многосторонних проектов. Пусть они будут не столь масштабны, но в совокупности произведут синергетический эффект. На фоне кризиса большую важность представляют проекты государственно-частного партнерства. Именно сейчас взаимодействие органов государственной власти и бизнеса должно быть гармонизировано. В одиночку ни одна из сторон не сможет устоять перед негативными последствиями ожидаемой рецессии. Допускаю возникновение новых форм ГЧП для сохранения стабильности экономики. В их реализации велика роль банков развития наших государств», — заключил Азизбек Оморкулов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/151076/
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