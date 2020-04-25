Банки развития ШОС создадут дорожную карту по преодолению кризиса

«Банки развития Шанхайской организации сотрудничества в ближайшее время разработают совместную дорожную карту по выходу из кризиса, вызванного пандемией нового коронавируса», — заявил глава корпорации ВЭБ.РФ Игорь Шувалов на открытии семинара Межбанковского объединения ШОС (МБО ШОС).

В этом году ВЭБ.РФ председательствует в объединении. Мероприятие впервые проходило в дистанционном формате. По словам Игоря Шувалова, несмотря на последствия пандемии, ранее заявленные корпорацией приоритеты остаются. В том числе речь идет о том, чтобы договориться о лучших практиках финансирования инфраструктуры, обеспечении расчетов между банками ШОС в национальной валюте.

При этом он отметил, что для ВЭБ.РФ важна тема городского развития, причем не только в России.

Люди сегодня выбирают города для жизни, а не страны. И в условиях пандемии в первую очередь пострадали именно городские экономики.

Поэтому в рамках сотрудничества банков развития ШОС стоит изучить, как помочь городам выйти из этой ситуации. Как будут открываться городские экономики, как будут развиваться бизнесы в этих городах, как люди почувствуют себя снова востребованными, вернутся к нормальной жизни.

«Долг банков развития — подставить плечо национальным правительствам для того, чтобы минимизировать негативные последствия. Может быть, мы вообще без этого обойдемся, если обеспечим достаточный рост в городах, крупных индустриях и международной экономической кооперации. Наша задача, как экономических агентов и самых важных финансовых институтов в том числе, — в рамках ШОС заботиться о стратегии выхода, предлагать сценарии, при которых экономики будут развиваться, при которых наши интеграционные процессы будут ускоряться. Не вижу для этого никаких преград», — заключил Игорь Шувалов.