В Кыргызстан прибыло еще 760 тонн пшеницы из России

В Кыргызстан из России доставлена вторая партия пшеницы — 760 тонн. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

Ранее Фонд государственных материальных резервов и Продовольственная корпорация Российской Федерации подписали соглашение о закупке 33 тысяч тонн пшеницы.

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На сегодня в республику доставлено около 1 тысячи 800 тонн от общего объема. На днях прибудут еще 53 вагона пшеницы.

Как уточняется, купленная для обеспечения продовольственной безопасности кабмином КР пшеница в своем составе имеет высокий показатель белка.

«На складах Фонда государственных материальных резервов имеется достаточный запас пшеницы. Нехватки в муке и зерне не наблюдается», — отметили в аппарате правительства.