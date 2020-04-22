Нурбек Элебаев об оценке работы кабмина и рецептах выхода страны из кризиса

Заслуженный экономист Кыргызстана, экс-руководитель Госфиннадзора и Госагентства антимонопольного регулирования Нурбек Элебаев рассказал 24.kg о возможных сценариях развития экономики Кыргызстана, работе правительства и мерах, которые надо предпринять для спасения страны.

— Можно ли сейчас точно сказать, что будет с экономикой дальше?

— Прогнозировать что-либо сейчас крайне сложно. За последние десятилетия страны прочно переплелись друг с другом и никогда не сталкивались с кризисом такого масштаба.

Кризис происходит не в рамках одного отдельно взятого континента, региона или страны, а по всему миру. Нурбек Элебаев

Экономисты вынуждены «умножать» грубые прогнозы эпидемиологов на неопределенность в поведении населения и компаний. Зачастую это увеличивает панику, а значит, и неопределенность в поведении потребителей и руководителей компаний — производителей продукции и услуг. В этих условиях лидеры разных стран вынуждены принимать решения на основе очень грубых прогнозов. И никто не знает, правильны ли их действия, помогут они или усугубят ситуацию.

— Какие варианты развития есть сейчас?

— Согласно прогнозу известных экспертных институтов McKinsey, Morgan Stanley и UBS, ситуация в мировой экономике может пойти по трем сценариям. Согласно оптимистичному, мы получим быстрое восстановление экономики к концу 2020 года.

Промежуточный сценарий предполагает пик заболеваемости в конце мая, рецессию экономики во II квартале 2020-го и восстановление в середине 2021 года.

По пессимистическому сценарию пандемия продолжится в III квартале года, наступит глобальная рецессия, и экономика восстановится только к концу 2021-го или даже в 2022 году. Оптимистичного сценария уже не будет. В остальном все зависит от того, как сами страны будут работать. Там, где все сделают правильно и своевременно, экономика пойдет по промежуточному сценарию. Если нет, то сбудется пессимистичный прогноз.

— А как будет в Кыргызстане?

— Я сейчас не берусь давать прогнозы по экономике Кыргызстана, ведь пик пандемии не пройден. Невозможно сказать, сколько нам потребуется времени для восстановления. Мировая экономика так или иначе восстановится от кризиса. Как будет в этом контексте выглядеть Кыргызстан, сказать затруднительно. Международные финансовые институты прогнозируют спад от −4,4 процента до −2,8 процента, а инфляцию — в 10-11 процентов.

Прогнозы показывают, что восстановить потери ВВП к концу года все же удастся. Нурбек Элебаев

Эти прогнозы подготовлены в условиях неопределенности. Никто не знает, когда мы сможем справиться с эпидемией и как грамотно и своевременно государство поможет бизнесу. Тот же Всемирный банк говорит: если вспышка коронавируса затянется, то ВВП Кыргызстана снизится на 2 процента по итогам года, а уровень бедности достигнет отметки 19,1 процента населения страны.

Темпы восстановления экономики Кыргызстана будут зависеть только от последовательных и слаженных действий всех ветвей власти.

Все зависит от того, как быстро и какой ценой удастся остановить распространение и влияние вируса на нормальную жизнедеятельность людей. Повлияет и то, как своевременно и с пользой определят и примут меры по поддержке экономики и населения.

— Как вы оцениваете работу кабмина сейчас?

— Если говорить о превентивных мерах по защите населения от коронавируса, можно сказать, что они были оперативными, но неполными. Относительно полноты действий и надлежащего контроля за ситуацией тоже много нареканий. К действиям правительства есть много вопросов, на которые нет ответов.

Карантин еще могут продлить, судя по темпам продвижения к пику эпидемии. Нурбек Элебаев

Поэтому вся работа правительства по «недопущению распространения коронавируса в стране» заслуживает не только порицания, но и скорейшего принятия невыполненных мер. О них много говорят, но мало делают. Особенно это касается системы здравоохранения.

— Как правительство защищает бизнес и население?

— Спасение бизнеса и работающего населения от банкротства и безработицы — это, по сути, спасение экономики и бюджета. Везде полным ходом проводят работу по защите бизнеса и населения от кризиса.

В Кыргызстане почему-то работа властей по защите бизнеса и населения набирает обороты очень медленно.

Например, так называемый первый пакет антикризисных мер появился только 31 марта 2020 года. Но и он до сих пор не утвержден постановлением правительства. Это создает большие проблемы с исполнением того, что в нем содержится. Нацбанк выглядит несколько лучше. Все его решения по поддержке вкладчиков и банков регулярно публикуют на сайте.

Все меры правительства сводятся к отсрочкам и многочисленным рекомендациям.

Нет того, что сам бизнес запросил в виде реальной поддержки. Нет мер по поддержке сфер, стоящих на грани банкротства.

— А что реально должно сделать правительство?

— Надо узаконить то, что уже предусмотрено в первом пакете антикризисных мер. Пока этого не будет, никаких действий и ответственности со стороны исполнителей не дождешься.

Правительству Кыргызстана надо скорее принять обещанный второй пакет антикризисных мер. Нурбек Элебаев

Основной акцент надо сделать на поддержке работающего населения и предоставлении бизнесу субсидий на выплату заработных плат и соцплатежей, дать льготы в обмен на обязательство сохранить рабочие места. Кроме того, следует четко и по графику возобновлять работу отдельных сфер бизнеса. Да, с соблюдением всех санитарных норм, но надо дать им возможность работать, чтобы минимизировать ущерб экономике.

— А где найти деньги на это все?

— Правительству и Нацбанку, кроме поиска внешней помощи, нужно привлекать длинные деньги через выпуск гособлигаций. Важно продумать вопрос их быстрого и правильного размещения.

Надо четко разобраться с тем, как можно более эффективно использовать международные резервы страны. Нурбек Элебаев

Кроме того, правительству надо открыто и по-партнерски сотрудничать с бизнесом и средствами массовой информации. Работу по защите бизнеса и населения повысить до уровня общенациональной программы. И делать это надо максимально открыто, прозрачно и ответственно. В этом заинтересованы не только государство и бизнес, но и все общество в целом.