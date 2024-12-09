Сирийский кризис и риски для Центральной Азии: мнение эксперта

Как складывающаяся ситуация в Сирии может повлиять на Центральную Азию? Таджикский эксперт Шерали Ризоен в своем Telegram-канале приводит анализ угроз и возможностей для региона в связи с последними событиями.

Он отмечает, что «на наших глазах происходит возрождение радикальных группировок, которые начинают контролировать территории целых государств». Этот прецедент особенно опасен для Центральной Азии, так как в последних боевых действиях участвовали выходцы из этого региона.

По мнению эксперта, ситуация в Сирии открывает новый источник рисков и возможностей для внешней политики центральноазиатских стран.

Он подчеркивает, что «существует большая вероятность активизации держав на пространстве нашего региона, которые выступают основными бенефициарами падения режима Башара Асада, и на волне своего «воодушевляющего марша» они могут существенно активизироваться в Центральной Азии. Поскольку «победившие» и «проигравшие» акторы в Центральной Азии находятся по разные стороны баррикад, высока вероятность, что их конфронтация также продолжится на пространстве нашего региона».

Для сторонников движения «Талибан» в Центральной Азии возникает дилемма: должны ли они «любить» и «оправдывать» «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ). «Любая их попытка оправдать ХТШ чревата негативными последствиями для внутренней политики», — считает Шерали Ризоен.

Вооруженный захват власти со стороны «Хайят Тахрир аш-Шам» поставил под вопрос контртеррористическую политику некоторых государств нашего региона. К сожалению, букет рисков и угроз в сфере противодействия экстремизму и терроризму станет больше, чем прежде. Шерали Ризоен

Он также проводит аналогии между ситуацией в Сирии и падением афганского правительства в 2021 году: «Дамаск, как и Кабул, в очень короткие сроки без сопротивления попал в руки вооруженной оппозиции. Этот факт может стать основой для дальнейшей рефлексии, и в ближайшем будущем может оказаться, что «проигравшие» от падения режима Башара Асада державы сами будут финансировать группировку «Хайят Тахрир аш-Шам». Или им будет предоставлена возможность «переиграть» и «получить» свое в другом регионе мира».

Как будет развиваться ситуация дальше, покажет время. Однако уже сейчас очевидно, что Центральная Азия должна готовиться к новым вызовам, связанным с последствиями сирийского кризиса.