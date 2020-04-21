В Кыргызстан прибыло свыше 1 тысячи тонн пшеницы из России

В Кыргызстан доставлена пшеница, приобретенная на договорной основе в России. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата правительства.

Отмечается, что на сегодня прибыло 15 вагонов зерна общим объемом 1 тысяча 28 тонн. Товар доставлен на склады ГП «Дан» Кара-Балты (Чуйская область).

Ранее Фонд государственных материальных резервов подписал соглашение с продовольственной корпорацией РФ о приобретении 33 тысяч тонн пшеницы.

«На этой неделе по железной дороге в КР будет доставлена пшеница в 36 вагонах. Остальная часть — до конца мая 2020 года. На сегодня в Фонде госматрезервов запасов пшеницы и муки достаточно. По поручению кабмина после введения режима чрезвычайной ситуации/положения среди малообеспеченных семей по всей стране распределены свыше 5 тонн муки и 150 тонн сахара», — говорится в сообщении.