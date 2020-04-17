Кыргызский бизнес сможет экспортировать маски и респираторы в ЕАЭС

Отечественные предприниматели смогут экспортировать защитные маски и респираторы немедицинского назначения. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата правительства Кыргызстана.

По его данным, внесены поправки в постановление кабмина о временном запрете на экспорт лекарственных и медицинских средств из республики. Они разрешили вывоз масок и респираторов немедицинского назначения в страны Евразийского экономического союза.

Изменения связаны с договоренностями глав государств ЕАЭС на заседании Высшего евразийского совета 14 апреля.

«Главы стран ЕАЭС выступили с совместным заявлением и отметили необходимость сохранения принципа свободы передвижения товаров, включая социально значимые, продукты, медицинское оборудование и препараты, медицинские средства индивидуальной защиты. Правительствам стран ЕАЭС поручили скоординировать меры по профилактике и предотвращению распространения коронавируса», — рассказали в правительстве.

Разрешение экспорта приняли и для поддержки предпринимателей, переориентировавших деятельность и наладивших производство защитных масок.