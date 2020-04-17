12:57
USD 80.01
EUR 87.11
RUB 1.07
Экономика

Кыргызский бизнес сможет экспортировать маски и респираторы в ЕАЭС

Отечественные предприниматели смогут экспортировать защитные маски и респираторы немедицинского назначения. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата правительства Кыргызстана.

По его данным, внесены поправки в постановление кабмина о временном запрете на экспорт лекарственных и медицинских средств из республики. Они разрешили вывоз масок и респираторов немедицинского назначения в страны Евразийского экономического союза.

Изменения связаны с договоренностями глав государств ЕАЭС на заседании Высшего евразийского совета 14 апреля.

«Главы стран ЕАЭС выступили с совместным заявлением и отметили необходимость сохранения принципа свободы передвижения товаров, включая социально значимые, продукты, медицинское оборудование и препараты, медицинские средства индивидуальной защиты. Правительствам стран ЕАЭС поручили скоординировать меры по профилактике и предотвращению распространения коронавируса», — рассказали в правительстве.

Разрешение экспорта приняли и для поддержки предпринимателей, переориентировавших деятельность и наладивших производство защитных масок. 
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/150382/
просмотров: 652
Версия для печати
Материалы по теме
В Москве и Подмосковье без денег и работы остались 10 тысяч кыргызстанцев
Застрявшие в Стамбуле кыргызстанцы наконец-то вылетели на родину
В Минздраве рассказали о состоянии милиционера, заразившегося коронавирусом
За сутки число случаев заражения коронавирусом в мире выросло почти на 100 тысяч
Девять человек выписаны из инфекционки после завершения лечения от коронавируса
В обсервациях Кыргызстана остаются 857 человек
В Кыргызстане от коронавируса выздоровели еще 23 человека
В Кыргызстане коронавирусом заразились еще 12 медиков. Их число достигло 116
В Кыргызстане зарегистрировано 23 новых случая коронавируса
Антикризисный план правительства. Бизнесу не предложили ничего для выживания
Популярные новости
Эксперт предрек Кыргызстану затяжной экономический кризис Эксперт предрек Кыргызстану затяжной экономический кризис
Пандемия. Выдвинуть антикоррупционные условия Кыргызстану просят МВФ Пандемия. Выдвинуть антикоррупционные условия Кыргызстану просят МВФ
Экономика в&nbsp;условиях режима ЧП. Темир Сариев о&nbsp;том, как выходить из&nbsp;ситуации Экономика в условиях режима ЧП. Темир Сариев о том, как выходить из ситуации
Азамат Акенеев: До&nbsp;конца года экономический кризис будет в&nbsp;острой фазе Азамат Акенеев: До конца года экономический кризис будет в острой фазе
Бизнес
Бесплатный доступ к&nbsp;обучающим материалам в&nbsp;приложении &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; Бесплатный доступ к обучающим материалам в приложении «Мой О!»
Стартовал благотворительный проект Всемирной ассамблеи мусульманской молодежи Стартовал благотворительный проект Всемирной ассамблеи мусульманской молодежи
О! открыл БЕСПЛАТНЫЙ доступ на&nbsp;&laquo;ЯКласс&raquo; для всех учеников, учителей и&nbsp;студентов О! открыл БЕСПЛАТНЫЙ доступ на «ЯКласс» для всех учеников, учителей и студентов
Дезадаптация как фактор постинфекционной астении в&nbsp;современных реалиях Дезадаптация как фактор постинфекционной астении в современных реалиях
17 апреля, пятница
12:51
В Кыргызстане произошло землетрясение силой 4 балла В Кыргызстане произошло землетрясение силой 4 балла
12:32
В Москве и Подмосковье без денег и работы остались 10 тысяч кыргызстанцев
12:02
Кыргызский бизнес сможет экспортировать маски и респираторы в ЕАЭС
11:39
В Бишкеке за время действия режима ЧП произошло 38 автомобильных аварий
11:37
Нацбанк: Предложение депутатов о закрытии обменок нам не поступало