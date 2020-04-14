В ЕАЭС отменят таможенные сборы в рамках борьбы с пандемией коронавируса

Страны — участницы Евразийского экономического союза преступили к реализации ряда срочных мер для поддержки экономики и борьбы с распространением эпидемии. Об этом сообщили в Евразийской экономической комиссии.

По ее данным, председатель ЕЭК Михаил Мясникович отметил, что подготовлено два плана действий — временный и срочный. В первую очередь создадут зеленый коридор, предназначенный для импорта товаров первой необходимости, введут временное снижение или полную отмену таможенных пошлин для некоторых отраслей экономики. Будет обеспечена бесперебойная работа транспорта и поставка грузов.

«Не будут облагаться пошлиной ряд сельскохозяйственных и продовольственных товаров, включая овощи, крупы, детское питание, большинство лекарств и средств индивидуальной защиты. Принятые меры будут действовать с 1 апреля по 30 июня», — говорится в сообщении.