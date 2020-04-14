17:53
USD 78.25
EUR 85.58
RUB 1.06
Экономика

В ЕАЭС отменят таможенные сборы в рамках борьбы с пандемией коронавируса

Страны — участницы Евразийского экономического союза преступили к реализации ряда срочных мер для поддержки экономики и борьбы с распространением эпидемии. Об этом сообщили в Евразийской экономической комиссии.

По ее данным, председатель ЕЭК Михаил Мясникович отметил, что подготовлено два плана действий — временный и срочный. В первую очередь создадут зеленый коридор, предназначенный для импорта товаров первой необходимости, введут временное снижение или полную отмену таможенных пошлин для некоторых отраслей экономики. Будет обеспечена бесперебойная работа транспорта и поставка грузов.

«Не будут облагаться пошлиной ряд сельскохозяйственных и продовольственных товаров, включая овощи, крупы, детское питание, большинство лекарств и средств индивидуальной защиты. Принятые меры будут действовать с 1 апреля по 30 июня», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/150106/
просмотров: 141
Версия для печати
Материалы по теме
Депутат Жогорку Кенеша предлагает продлить режим ЧП до конца Орозо
Казахстан категорически против пропуска кыргызстанцев, застрявших в Соль-Илецке
ЕАЭС нужны зеленые коридоры для доставки товаров в кризисных ситуациях
В Минздраве утверждают, что средств защиты в Баткенском районе достаточно
Коронавирус в Кыргызстане. В реанимации остаются три медицинских работника
Врач из штаба, заболевшая коронавирусом: ни один чиновник меня не поддержал
Скандал девушки с патрулем: такие публикации сотрудниками милиции незаконны
В Минздраве выявлен сотрудник, зараженный коронавирусом
Режим ЧП в Кыргызстане. Журналистам все-таки обещают выдать аккредитацию
Мерзнут и нет СИЗ. Депутаты просят обратить внимание на дежурных на блокпостах
Популярные новости
Эксперт предрек Кыргызстану затяжной экономический кризис Эксперт предрек Кыргызстану затяжной экономический кризис
Пандемия. Выдвинуть антикоррупционные условия Кыргызстану просят МВФ Пандемия. Выдвинуть антикоррупционные условия Кыргызстану просят МВФ
Курс продажи доллара в&nbsp;Кыргызстане вернулся к&nbsp;отметке 78&nbsp;сомов Курс продажи доллара в Кыргызстане вернулся к отметке 78 сомов
В&nbsp;Бишкеке и&nbsp;Чуйской области увеличили максимальный уровень цен на&nbsp;муку В Бишкеке и Чуйской области увеличили максимальный уровень цен на муку
Бизнес
Приложение &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; скачали более 1&nbsp;миллиона раз! Приложение «Мой О!» скачали более 1 миллиона раз!
Цена на&nbsp;газ в&nbsp;апреле не&nbsp;изменится. &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; продлевает тарифы марта Цена на газ в апреле не изменится. «Газпром Кыргызстан» продлевает тарифы марта
Акция &laquo;MEGA для студентов&raquo;. Бесплатно для всех учащихся! Акция «MEGA для студентов». Бесплатно для всех учащихся!
Beeline бесплатно доставит смартфон или сим-карту с&nbsp;заботой о&nbsp;вашем здоровье Beeline бесплатно доставит смартфон или сим-карту с заботой о вашем здоровье
14 апреля, вторник
17:49
Уроки для подготовки к ОРТ начнут транслировать 15 апреля Уроки для подготовки к ОРТ начнут транслировать 15 апре...
17:43
В ЕАЭС отменят таможенные сборы в рамках борьбы с пандемией коронавируса
17:04
В Токмаке закрывают туберкулезное отделение территориальной больницы
17:01
В Кыргызстане произошло землетрясение силой 3 балла
16:58
Депутат Жогорку Кенеша предлагает продлить режим ЧП до конца Орозо