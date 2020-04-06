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Экономика

Расходы Минздрава и ФОМС финансируют в приоритетном порядке

Учреждения Министерства здравоохранения и Фонда обязательного медицинского страхования финансируют в приоритетном порядке. Об этом сообщили в Министерстве финансов.

По его данным, за первый квартал 2020 года расходы учреждений здравоохранения составили 3 миллиарда 165 миллионов сомов. По сравнению с 2019-м показатель вырос на 384,2 миллиона сомов, или 13,8 процента.

По Министерству здравоохранения на заработную плату и отчисления в Социальный фонд направлено 249,2 миллиона сомов, на приобретение медикаментов — 35,9 миллиона, продуктов питания — 7,2 миллиона. По Фонду обязательного медицинского страхования на зарплату и отчисления в Социальный фонд направлено 1 миллиард 973,5 миллиона сомов, на приобретение медикаментов — 215,1 миллиона, продуктов питания — 75,9 миллиона.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/149304/
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