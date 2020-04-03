Интервенция не помогла. Курс доллара достиг 85 сомов

Курс продажи доллара в Кыргызстане достиг отметки в 85 сомов. За две недели он вырос в цене на 7 сомов.

Сегодня доллар продают по 84-84,2 сома, а продают — по 84,7-85 сомов. Номинальный курс при этом установлен Национальным банком на отметке в 84,89888 сома (рост за сутки — на 3,28 процента).

Немного подрос и российский рубль. Сегодня его покупают по 1,04-1,07 сома, а продают — по 1,11-1,13 сома. Официальный курс составляет 1,0895 сома (рост за сутки — на 4,87 процента).

Напомним, что вечером 19 марта курс доллара США к сому вырос сразу на 12 сомов — с 73 до 85 сомов. Это вынудило Национальный банк провести интервенцию, продав на рынке $3,7 миллиона. Но на следующий день курс опустился до 78 сомов и держался на этой отметке до 24 марта. Затем он снова начал расти и в итоге вернулся к значению 85 сомов. Чтобы сгладить резкие скачки на валютном рынке, Национальный банк провел интервенцию. Но и она пока не дала результатов. Курс продолжает расти.