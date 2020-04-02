Борьба с коронавирусом. Как не убить бизнес и экономику в Кыргызстане

На днях Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, представляя свой доклад, посвященный теме глобального реагирования на социально-экономические последствия пандемии COVID-19, сказал: это самый тяжелый кризис, с которым мир столкнулся после Второй мировой войны.

Кыргызстан не стал исключением. Для республики это станет самым серьезным кризисом в истории независимости, который по своим масштабам и последствиям потенциально может превзойти даже то, что страна пережила после развала СССР. Как минимум мы должны понять, что быстрого выхода из него не будет.

Развенчание мифа

Сейчас государства поражает не только сам вирус, но и экономическая рецессия. Причем прогнозы ухудшаются буквально с каждым днем. Если пару недель назад большинство экономистов и аналитиков финансовых институтов прогнозировали просто значительное замедление темпов роста мировой экономики в 2020 году, то сейчас речь уже идет об отрицательном росте и сокращении мирового богатства. Даже в случае маловероятного сценария победы над коронавирусом в ближайшие месяцы странам придется еще в течение значительного времени преодолевать последствия спада в экономике, безработицы и увеличивающейся бедности.

Что ждать Кыргызстану и какие меры могут быть приняты нашими властями?

Для начала хотелось бы сразу развеять популярный миф. Он распространен даже среди достаточно образованных и грамотных граждан. По их словам, мировой кризис нам не особо страшен, потому что мы бедная республика, не интегрированная в мировые финансовые рынки, и привыкли выживать без значительного притока инвестиций. Это мнение глубоко ошибочно. Все обстоит совершенно наоборот.

Именно по бедным странам и их населению мировые кризисы бьют сильнее, чем по более благополучным, которые имеют ресурсы и потенциал для принятия антикризисных мер.

В первую очередь необходимы щедрое фискальное стимулирование экономики со стороны государства и обеспечение минимальных социальных стандартов потерявшим работу и уязвимым слоям населения. Практически все развитые государства мира уже объявили о многомиллиардных или даже триллионных мерах поддержки своих экономик и граждан. Может ли это сделать Кыргызстан? Ответ очевиден.

Положение республики, помимо того, что мы бедная страна, без резервов у правительства и доступа на международные рынки капитала, усугубляется крайне непропорциональной структурой экономики. Это делает ее особо уязвимой к внешним шокам.

На протяжении многих лет Кыргызстан входит в число мировых лидеров по весьма сомнительному показателю отношения переводов трудовых мигрантов к ВВП. Эта цифра достигает колоссальных 35-40 процентов.

Таким образом, даже небольшое уменьшение доли этих поступлений приведет к значительному нарушению платежного баланса и девальвации национальной валюты.

Хуже 2010 года, но лучше 1994-го

Значительное число кыргызстанцев по-прежнему заняты в обслуживании реэкспортных потоков на рынки стран СНГ. Производственный сектор слаб, объемы импорта в несколько раз превышают размеры экспорта. Можно с уверенностью сказать, что в мире найдется мало государств, настолько зависимых от состояния мировой экономики. Кыргызстан особенно зависим от состояния экономики наших основных партнеров — России, Китая, Казахстана и других соседей.

Согласно последнему прогнозу Министерства экономики, спад ВВП в этом году в Кыргызстане прогнозируется на уровне 7 процентов. Это значительно превышает показатели 2010-го, когда в КР произошла так называемая Апрельская революция. Тогда падение ВВП составило 0,5 процента. До рекордного падения ВВП 1994 года в размере почти 20 процента еще далеко.

Но еще месяц назад в самом худшем сценарии ведомство даже не предполагало спада в экономике. Так что эти цифры могут быть далеко не окончательными.

Gервые тревожные сигналы уже поступают. Национальная валюта за последние недели девальвировала к доллару примерно на 15 процентов. По сообщениям банков, на 70-80 процентов уменьшились объемы денежных переводов в страну. Введенные в связи с коронавирусом на территории республики режимы чрезвычайной ситуации и чрезвычайного положения парализовали деятельность большинства предпринимателей и компаний.

Предлагаемые правительством меры поддержки бизнесменов в основном направлены на отсрочку платежей и отчетности по налогам, кредитам и арендной плате, причем во многих случаях они носят рекомендательный характер.

Трудно ожидать другого в условиях критического падения доходов бюджета, необходимости выполнения государством минимальных социальных обязательств и увеличения финансирования сектора здравоохранения. Мы не можем позволить себе таких же действий по защите бизнеса, которые предпринимаются в других, более благополучных странах, включая наших партнеров по ЕАЭС.

Не копировать чужой опыт

В этих условиях единственным реалистичным способом не потерять полностью экономический потенциал республики в ближайшие месяцы является маневрирование в области применяемых карантинных мер. В настоящее время власти Кыргызстана практически полностью копируют тактику подавления инфекции, которая была применена КНР, а затем опробована в других государствах.

За редким исключением вводится запрет на осуществление большинства видов предпринимательской деятельности, ограничены транспортные перевозки и передвижения граждан.

Но сработать эти жесткие меры могут только в условиях, когда государство берет на себя полное обеспечение граждан, потерявших работу, и снимает с бизнеса обязательства по уплате каких-либо платежей на то время, пока ему запрещена деятельность.

Делается ли это в Кыргызстане? Вопрос опять же риторический.

Очевидно, что в течение ближайших недель начнется массовое нарушение карантина людьми, у которых закончатся продукты. Вместе с тем усилится социальная нестабильность, возможны беспорядки. Бизнес будет продолжать нести потери и разоряться.

В этих условиях необходимо не бездумно копировать чужой опыт, а разработать и внедрить тактику борьбы с инфекцией, которую страна реально может себе позволить с учетом наших условий.

В мире есть и примеры государств, которые не внедряют такие жесткие ограничения, полностью парализующие экономику. При этом они контролируют число заболевших на уровне, когда все нуждающиеся могут получить доступ к медицинской помощи. Многим категориям предпринимателей, чья деятельность не предполагает массового сбора граждан, можно разрешить продолжать работать, включая небольшие производства и сферу услуг. Частично возобновить и передвижение общественного транспорта, чтобы люди получили возможность добираться на работу.

Но важно вводить эти меры постепенно, тщательно отслеживая эпидемиологическую ситуацию и не допуская резкого роста заболевших.

Безработица и нищета или...?

Что не менее важно, уже в ближайшие месяцы должен быть разработан и принят пакет структурных реформ, кардинально улучшающих условия ведения предпринимательской деятельности после завершения карантина. Прежде всего речь идет о тотальном снижении административной нагрузки на бизнес, в первую очередь налоговом и таможенном, о сокращении количества налогов и ставок социальных отчислений, а также о переводе всех государственных услуг для предпринимателей в цифровой формат и исключении контактов с госорганами. Тотальное ограничение проверок предпринимателей и переход большей части бизнеса на принципы саморегулирования тоже немаловажны. Необходимо реформировать устаревшую систему трудового законодательства и полный уход государства от хозяйственной деятельности, создание условий для справедливой конкуренции.

Именно размеры катастрофы, особенно ее влияние на бюджет страны, с выпадением многих десятков миллиардов сомов дают уникальное окно возможностей для проведения этих давно наболевших изменений, невозможных в обычное время. Раз падение неизбежно, так давайте хотя бы страдать не напрасно.

Масштабы кризиса после пандемии коронавируса позволяют надеяться на то, что государства мира и международные институты примут беспрецедентные меры по его преодолению. Учитывая предыдущий опыт мировых рецессий, можно надеяться на то, что период глубокого спада составит не более нескольких месяцев.

Кыргызстану необходимо на этот срок не допустить критического падения экономики и разорения большей части предпринимателей республики, а также принять беспрецедентные меры по улучшению условий ведения бизнеса. Тогда при изменении внешней конъюнктуры и восстановлении спроса можно ожидать достаточно быстрого оживления экономической деятельности. В противном случае нам гарантированы долгие годы безработицы и нищеты.