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Экономика
Сюжет: Продуктовая корзина

В Бишкеке можно купить почти в шесть раз меньше картофеля, чем в Москве

В Бишкеке на среднюю зарплату можно купить почти в шесть раз меньше картофеля, чем в Москве. Такие данные приводит Национальный статистический комитет.

В феврале 2020 года максимальные средние цены на товары первой необходимости по сравнению с остальными столицами стран ЕАЭС, за исключением картофеля, зафиксировали в Москве. Самым дорогим картофель был в Минске ($0,38), а самым дешевым — в Нур-Султане ($0,26).

Наиболее низкие цены на говядину ($3,98) и пастеризованное молоко ($0,68) зафиксировали в столице Беларуси, а на муку первого сорта ($0,47) и баранину ($4,45) — в Бишкеке.

В феврале 2020 года уровень средних розничных цен на пастеризованное молоко по Бишкеку был выше, чем в Нур-Султане на 3,9 процента и Минске — на 10,5 процента. Говядина в столице Беларуси на 22 процента дешевле бишкекской. Цены на хлеб в столице Кыргызстана были на 38,1 процента выше, чем в Нур-Султане и 7,9 процента — в Минске. Средние цены на яйца в Бишкеке были выше, чем в столице Казахстана на 14,8 процента.

Сравнительный анализ покупательной способности среднемесячной заработной платы показал, что в феврале 2020 года она по продуктам первой необходимости в Бишкеке отставала от столиц стран ЕАЭС. Это связано в первую очередь с низким размером зарплаты в столице Кыргызстана.

Так, в Бишкеке на среднюю заработную плату можно купить почти тонну картофеля, тогда как в Москве — в 5,6 раза больше (5 тысяч 621,9 килограмма). В городе Нур-Султане на одну зарплату можно приобрести 1,3 тонны муки первого сорта, а в Бишкеке — в 2 раза меньше (660 килограммов).

На бишкекскую зарплату можно купить в 4,5 раза меньше продуктов, чем на московскую. Самый большой разрыв —  в возможности купить яйца (в 6,28 раза), а самый маленький — сливочное масло (2,31 раза).

Ссылка: https://24.kg/ekonomika/148294/
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